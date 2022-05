Sproščena stran Srbije - čar in lepota salašev (tipskih kmetij)

Počitnice v srbskih vaseh postajajo vse pogostejša izbira turistov kot način bivanja na manj znanih območjih, stran od mestne gneče, v nedotaknjeni naravi, na svežem zraku, v bližini narodnih parkov, naravnih parkov, rek, jezer in zanimivih turističnih znamenitosti in krajev.

Ste za nekaj povsem drugačnega? Za počitnice z manj gneče, manj tempa in več uživanja v zelenju, domači hrani in bolj aktivnem bivanju na svežem zraku ... za nekatere je točno tako videti popoln oddih v Srbiji.

Vsa pestrost Srbije je vidna v njenih vaseh.

V Vojvodini prevladujejo salaši, kmetije, ki se nahajajo na krotkih ravnicah in jih obdajajo rodovitna polja pšenice, sončnic in koruze. Znani so po izjemni gastronomiji, obilno obloženih mizah in daleč okrog znanih vinih. Na mnogih od njih boste lahko jahali ali se seznanili s starimi obrtmi. Tako kot pri nas tudi v Srbiji tovrstne destinacije ponujajo odmik od sodobnega sveta, prežetega s tehnologijo, saj nudijo posebno izkušnjo tradicionalnega življenja in ravnice. Kmetije so vir vojvodinske miselnosti in dom pridnih, varčnih, vztrajnih, zadržanih, odmerjenih in predvsem nadvse gostoljubnih ljudi.

Hiše v prostranstvih neskončnega žita ohranjajo podeželsko tradicijo Vojvodine in so povzdignjene na raven simbolov. Danes je vse več kmetij, ki z razvojem turizma vstopajo v novo življenje. Tišina ob prašnih podeželskih cestah, rešilni hlad ob pripeki in pisani predmeti etnografske dediščine, dajejo nove inspiracije in navdihe. Lepo urejene sobe, nekatere še vedno opremljene s kosi tradicionalnega pohištva, lepo pričarajo miselnost številnih generacij tamkajšnjih kmetov. Cele družine so pogosti gostje salašev, saj se otroci lahko prosto igrajo in spoznavajo vaško življenje.

Če ste ljubitelj bogate kulinarike in želite občutiti slastne okuse vojvodinske kuhinje, je obisk enega od salašev nujen. To je kuhinja, ki temelji na različnih kulturah in v kateri boste ob enem obroku spoznali vpliv madžarske, nemške, slovaške, srbske ali šokaške kuhinje. Gastronomija Vojvodine je rezultat kompleksnih življenjskih razmer ter naravnih in družbenih značilnosti tega območja.

Ne glede na razlog za vaš obisk v Srbiji, vzemite si čas za spoznavanje salašev in uživanje v dobrotah srbskih vasi!

