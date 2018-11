Sproščeno jesensko druženje z Ano Klašnjo in Juretom Koširjem

Telefon je zelo hitro prepričal tudi Jureta Koširja. Povedal je, da so njemu najbolj pomembni dober fotoaparat, zmogljivost in velik zaslon. Ima namreč zelo natrpan urnik s številnimi poslovnimi sestanki, veliko pa je tudi na poti, zaradi česar ob sebi ves čas potrebuje zmogljivo napravo.

»Telefon mora imeti vse pametne funkcije, ki jih človek danes potrebuje, zelo pomembno pa je tudi, da dela lepe fotografije. In na tem področju Huawei resnično zmaga. Poleg tega pa je čudovit tudi videz telefona. Sama sem ga izbrala v barvi somraka, v katero sem se preprosto zaljubila, zelo eleganten pa je tudi v črni in modri barvi,« navdušenja ni skrivala Ana Klašnja.

Pred pogostitvijo s kulinaričnimi specialitetami kuharskih mojstrov Hotela Union sta se predstavila še balerina Ana Klašnja in nekdanji smučarski as, danes uspešen poslovnež, Jure Košir, ki sta postala nova ambasadorja znamke Huawei in se pridružila obstoječim Ajdi Sitar, Lei Filipovič, Rebeki Dremelj, Cirilu Komotarju in Tiborju Golobu. Oba sta se s telefonom že na hitro spoznala in sta navdušena tako nad njegovim dizajnom, kot tudi njegovo zmogljivostjo.

Telefon poln presežnikov

Huawei Mate 20 Pro je brez dvoma telefon, ki blesti na vseh področjih in postavlja nove standarde na trgu pametne mobilne tehnologije. Odlikujejo ga zmogljiv procesor, odlična kamera, dolgo trajajoča baterija ter simetričen minimalističen dizajn.

Procesor telefona je ključnega pomena pri določanju zmogljivost in učinkovitosti naprave. Kirin 980, ki poganja Mate 20 Pro, je Huaweijev najzmogljivejši procesor do danes. Narejen je na osnovi napredne 7-nanometrske tehnologije, in prinaša kar 20 odstotkov boljšo zmogljivost in 40 odstotkov večjo energetsko učinkovitost od svojega predhodnika. Prav tako pa je prvi mobilni procesor na svetu z vgrajenimi jedri Cortex-A76, ki so 75 odstotkov močnejša in 58 odstotkov učinkovitejša v primerjavi s prejšnjo generacijo, omeniti pa velja še dvojno nevronsko procesno enoto (Dual NPU), ki deluje na osnovi umetne inteligence in med drugim skrbi za prepoznavanje motivov na fotografijah in samodejno prilagajanje nastavitev.

Poleg odlične zmogljivost se serija Mate 20 PRO lahko pohvali s prelomno avtonomijo baterije. Vgrajeno ima veliko baterijo s kapaciteto 4200 mAh in s tehnologijo SuperCharge podpira hitro polnjenje z močjo 40 W, kar napolni baterijo do 70 odstotkov v 30 minutah. Še več, Huawei Mate 20 Pro podpira tudi brezžično polnjenje Quick Charge z močjo 15 W, ki velja za najhitrejšo rešitev brezžičnega polnjenja v industriji mobilne telefonije, ter povratno brezžično polnjenje, ki omogoča uporabo telefona kot polnilne baterije. Tako lahko uporabniki Mate 20 Pro uporabijo tudi za polnjenje drugih naprav, ki podpirajo brezžično polnjenje prek standarda Qi.

Nova trojna kamera Leica ponuja širši vidni kot

Na področju fotografije in snemanja videov je Huawei vzel osnovo sistema kamer serije Huawei P20 in jo nadgradil z ultra širokokotnim objektivom. Ta omogoča zajemanje širše perspektive okolice in dodaja fotografijam prostornost in tridimenzionalni učinek. Nov sistem kamer prav tako podpira makro fotografijo oziroma fotografijo bližnjih posnetkov, ki omogoča zajemanje ostrih fotografij objektov tudi, ko so ti od objektiva oddaljeni zgolj 2,5 centimetra. Trojna kamera Leica je tako pripravljena na zajemanje kakršnegakoli dogajanja.

Prav tako pa predstavlja nove AI-funkcionalnosti, ki omogočajo telefonu izvajanje različnih nalog, od prepoznave objektov do štetja kalorij hrane s pomočjo kamere.