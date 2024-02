Sproščeno, zdravo in zabavno v hotelu Delfin Izola

Več kot 333 dni na leto skrbi ekipa Hotela Delfin iz Izole, da se njihovi gostje počutijo prijetno, domače, zaželeno, da svoj dopust preživijo v gostoljubju slovenske Istre in prijetnem vzdušju, ki ga pričarata mediteransko sonce in morje ter okusna hrana in dobra zabava.

OGLAS

Užitki, ki jih v poletnih mesecih zagotavlja hotelska plaža so gostom hotela Delfin na razpolago tudi v hladnih zimskih mesecih. V hotelu Delfin sta gostom namreč ves čas na razpolago trije notranji bazeni z morsko vodo, z 160 kvadratnimi metri vodnih površin za plavalce in 140 za neplavalce. Vodo segrevajo na 30 do 32 stopinj, vsak dan v notranjem bazenu izvajajo vodeno telovadbo za goste. Poleg plavalnega bazena (20 10 m) so na notranjem kopališču na voljo še bazen Elipsa z vodnim slapom, otroški bazen, masažni bazeni in hladen Kneippov potok.

Hotel Delfin Izola FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

A to še ni vse; veliki zunanji bazen, kmalu bo uporaben tudi izven osrednje turistične sezone. Med pomembnimi naložbami, ki jih izvajajo v Delfinu je tudi sistem naravnega segrevanja vode. Zahvaljujoč njemu bodo sezono spomladi prej začeli in jo podaljšali tudi do oktobra. Za to pomlad pripravljajo vikend namenjen predstavnicam lepšega spola s posebnim aktivnim programom, glasbo, zabavo in številnimi presenečenji za vse dame. Pripravljajo tudi teden Istrske Velike noči v katerem se bodo gostje lahko posladkali s kulinarično tradicijo slovenske Istre in seznanili s posebnostmi velikonočne tradicije na tem delu Slovenije. Niso pozabili niti na najmlajše, za katere je predviden dodaten animacijski program.

Hotel Delfin Izola FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Novost bodo tudi Kneippovi dnevi, namenjeni predvsem zdravju - krepitvi naravne odpornosti, razvajanju, sprostitvi v Kneippovem vrtu in spoznavanju načinov za zagotavljanje zdravega življenja brez obremenitev in stresa. Poučna predavanja, zabavne delavnice in še veliko lepih presenečenj bo samo še obogatilo že zanimiv program. K zdravemu življenjskemu slogu sodijo tudi sprehodi ob plaži in po številnih sprehajalnih poteh, obiščete lahko izolsko mestno jedro in si ogledate kulturne znamenitosti ter obogatite svoje kulinarične izkušnje.

Hotel Delfin Izola FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand