Sproščujoča strategija za uspešne ženske v Termah Tuhelj

Duhovnost in skrb za lastno telo in notranjo harmonijo, štirideseta so postala nova dvajseta in petdeseta nova trideseta. Iskanje eliksirja mladosti traja že stoletja, odgovor pa leži v industriji wellnessa.

Raziskave portala everydayhealth.com so pokazale, da 43 odstotkov žensk na svetu trpi zaradi nespečnosti, 44 odstotkov jih je pod vsakodnevnim stresom, ena od štirih žensk pa je nezadovoljna s svojim življenjskim slogom. Skrb zase, sproščanje, plavanje in masaže močno odpravljajo te težave, to pa so že zdavnaj ugotovile uspešne ženske, zato je wellness sprostitev sestavni del njihovega življenja. Jesenski Quick Fix Trend opolnomočenja žensk narašča, kar podpira tudi cenovno ugodna wellness ponudba z novim programom v Termah Tuhelj. To je Jesenski Quick Fix,ki združuje okusno gastronomijo z vadbo in sproščanjem v termalni vodi, ki razstruplja in polni z energijo.

Sprostitev za uspešne ženske v Termah Tuhelj FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Za dosego popolne harmonije obstaja tudi inovativna filozofija selfnessa. Pomiril bo um, poživil telo in sprostil pozitivna čustva. Po samo enem selfness ritualu, ki vključuje tehnike raztezanja in dihanja, se boste počutili veliko bolje in ga še naprej izvajali doma. Če želite spremeniti svoje navade in se osredotočiti na zdrav in sproščujoč življenjski slog, ne zamudite Dneva za selfness, ki se tradicionalno odvija zadnji petek v mesecu, naslednji pa bo 29. novembra. Uspešne ženske v svoj tedenski urnik vključujejo »dan savne« Idealno bi bilo, če bi sproščanje v wellness in spa ritualih vključili v tedensko rutino in en dan posvetili samim sebi. Terme Tuhelj vsak torek rezervirajo samo za ženske, zato se je težko upreti neomejenemu kopanju v termalnih bazenih in celodnevni sprostitvi v savnah. Že 22. novembra lahko na Dan savne uživate v finskih in parnih savnah, pa tudi v Laconiumu. Vse vam bo ustrezalo − vrtinčenje zraka, programi z medom, soljo, termalnim blatom, čokolado ... z dišečimi aromami pa bo koža zasijala in telo se bo sprostilo.

Zakaj je wellness pomemben? Nega in sprostitev sta ključnega pomena za kakovostno življenje. Preizkusite ga v hamamu, ki ne čisti samo telesa, ampak tudi obnavlja dušo. Ta v Termah Tuhelj, poleg turške savne in prostora z veliko ogrevano mizo, ponuja tudi prostor za sprostitev.

Samozavestne ženske, ki nizajo uspehe, vedo, da so obloge s termalnim blatom najboljši način za doseganje učinka večne mladosti. Termalno tuheljsko blato je neskončen vir zdravja in energije in je eno najboljših v tem delu Evrope. Idealno je za regeneracijo kože in proticelulitno terapijo. S kakovostnim spanjem v udobnih sobah hotela Well**** in okusnimi prigrizki dopolnite strategijo dobrega počutja po preverjenem receptu in uživajte v najboljših letih.

