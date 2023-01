Sprožil se je val zahtev: sindikat Morsa vladi poslal javni poziv

Kot so zapisali, so prepričani, da je vlada jasno sporočila, da se lahko krivice in nesorazmerja odpravljajo le skozi napoved protestnih shodov in najavo stavkovnih aktivnosti. Ob tem so opozorili, da še vedno veljajo zakonitosti enotnega plačnega sistema in zato tudi zahtevajo, da se jih upošteva.

Vlado še zadnjič pozivajo k skupnemu sestanku, na katerem pričakujejo jasna zagotovila, da se bodo odpravile krivice na delovnih mestih operaterjev v centrih za obveščanje na številki 112 in dvig omenjenega delovnega mesta za šest plačnih razredov, kar bi pomenilo izenačitev s primerljivi poklici, kot so operaterji-dispečerji (dispečer nujna medicinska pomoč, gasilec dispečer). Ob tem dodajajo, da to krivico priznava tudi ministrstvo.

Kot drugo zahtevajo takojšnjo odpravo nesorazmerij v spodnji tretjini plačne lestvice (pretežno najranljivejših zaposlenih v J plačni skupini) na enak način, kot je to izpogajano v E plačni skupini in kot to obljublja vlada v D plačni skupini pomočnica vzgojiteljice.

Nadalje še zahtevajo takojšno ponovno vzpostavitev razmerij med pooblaščenimi uradnimi osebami in drugimi poklici v isti tarifni skupini, kot je bilo to dogovorjeno v letu 2008 v KPJS in kot to določa Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (KPSM).

Če s strani vlade do 20. januarja ne prejmejo potrditve zahtev, bodo začeli z zaostrovanjem sindikalnih aktivnosti skladno z zakonskimi omejitvami in izvedbo stavke, so sporočili.