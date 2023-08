Sprožilo se je petnajst plazov: 'Vozimo na lastno odgovornost'

Hrib se je pričel plaziti že maja, ob zadnjem neurju, a vsak večji naliv ga premakne za kakšen meter ali dva. Zadnje obilno deževje je na cesto v razdalji sto metrov nanosilo ogromne količine zemlje in lesa. Župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik pravi: "Po podatkih geomehanika ponekod razpoke segajo dobre štiri metre v globino. Ocenjujejo, da se tukaj premika dobrih deset tisoč kubikov zemlje in kamnin."

Ker si nihče ne želi, da plaz koga zasuje, je cesta zaprta, saj obstaja velika verjetnost, da se sproži nepričakovano. S tem so prebivalci prisiljeni, da za pot v dolino uporabljajo druge gozdne poti, ki pa še posebej ob dežju postanejo zelo nevarne: "Sva se dol peljala in sploh nisva videla ceste, samo en velik potok. Sva prišla dol in sva si rekla, a je avto še sploh cel, grozno," se spominja Matilda Korman Frangež.

"Vozimo na lastno odgovornost, pa cesta je ozka in stroji so veliki in je zelo težko priti dol. Pa strma je, zelo strma," pravi Gorazd Črešnar. Jožica Korman meni, da je ta cesta izrednega življenjskega pomena za prebivalce Kumna: "Jaz imam še kar nekaj let službe, vsakodnevno odhajam v službo v Ruše." Potovalni čas se jim podaljša za več kot enkrat."Oddaljenost od nas pa do Lovrenca je dobrih 40 minut, od nas do Čižata pa je sedem minut," dodaja Dragica Črešnar.

A strah uporabljati cesto pod plazom je prevelik, zato izbirajo daljšo pot. Težave zaradi nedostopnosti ima tudi lastnik nekoč priljubljene koče na Klopnem vrhu, zato je že nekaj časa zaprta: "Jaz sem bil 10 dni brez elektrike pozimi, ker vzdrževalci niso mogli priti do napake zaradi tega plazu. Dobro, da imam agregat," pravi Anton Ladinek.

Prizadeti se sedaj bojijo, kaj bo prinesla zima. Stranske gozdne poti se ne plužijo, pravi Maks Črešnar: "Bo prišla zima, smo popolnoma odrezani od doline." Rešitev je le sanacija plazu, ki bo dolgotrajna, predvsem pa zelo draga. "Imamo pridobljeno že nekatero dokumentacijo, a brez pomoči države občina nima kaj početi," razlaga župan. Za ureditev plazu, ki sedaj grozi, bo potrebnih najmanj pet milijonov evrov. Hribovska občina Lovrenc na Pohorju s tri tisoč prebivalci in 200 kilometri lokalnih cest ima dobre tri milijone proračunskih sredstev. Od tega jim za investicije ostane le milijon.