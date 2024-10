Sprti Modiana in Fortenova: zaprtih 10 poslovalnic, trgovke koristijo dopust

Zaradi spora med Mercatorjem in Modiano so zaprte tri od štirih etaž Maximarketa v Ljubljani.

V Modiani so se v nedeljo, potem ko so vrata pretekli teden začasno zaprle njihove trgovine v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem in Kamniku, v soboto pa nenadoma še drogerija in parfumerija ter prodajalna oblačil in obutve v pritličju in obeh nadstropjih Maximarketa v Ljubljani, oglasili na družbenem omrežju Facebook.

Po njihovih navedbah so najemodajalci iz skupine Fortenova, katere del je Mercator, v zadnjih nekaj dneh "samovoljno prevzeli posest" nad poslovnimi prostori, ki jih Modiana najema pri njih in v katerih deluje 10 od njihovih 24 poslovalnic po državi. Zato so te zaprle vrata. V omenjeno deseterico je od sobote vključena tudi ljubljanska Maxi Fashion trgovina, ki zaseda omenjene dele Maximarketa in bo zaprta do nadaljnjega.

Dogajanje je po navedbah Modiane, ki je v lasti družbe Montecristo SL, posledica dolgotrajnega spora med družbami iz skupine Fortenova ter podjetji Montecristo SL, Modiana ZG in Modiana SR. V Modiani pravijo, da so bili prepričani, da Fortenova misli resno s sklenitvijo nove pogodbe o pogojih najema konec oktobra 2023.