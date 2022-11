Sprva bolnik čuti pomanjkanje sape zgolj ob naporu, nato pa že med hojo po ravnem

Letošnji svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) poteka pod geslom Vaša pljuča za življenje, ki poudarja pomen vseživljenjskega zdravja pljuč, saj se rodimo s samo enimi pljuči. Ohranjanje zdravih pljuč skozi ves razvoj do odraslosti je sestavni del prihodnjega zdravja in dobrega počutja, svetovna kampanja pa se osredotoča na dejavnike, ki prispevajo k razvoju KOPB od rojstva do odraslosti, in na to, kaj lahko storimo za spodbujanje vseživljenjskega zdravja pljuč ter zaščito ranljivih skupin, so izpostavili pri zbornici zdravstvene in babiške nege.