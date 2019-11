'Sprva sta bili Portugalska in Hrvaška. Zdaj cveti Gruzija. Naslednja bo Slovenija'

Turkizna jezera, vinogradi, planinske poti - gre za spregledan dragulj, ki si ga morate ogledati. Za 'poceni Švico z malo morja', Slovenijo opisuje urednik Daily Beasta, William O’Connor, ki se je v seriji prispevkov 'It’s Still a Big World' razpisal tudi o Sloveniji.

Med drugim piše, da se je Slovenija na področju turizma znašla v posebnem položaju. Ena od naših znamenitosti je po njegovih besedah bolj znana in prepoznavna kot država sama – govori seveda o Bledu. Najboljši nasvet, ki bi ga dal komurkoli, ki se odloči za potovanje v Slovenijo, pa je: zaživi kot Slovenec. In prav to je po njegovih besedah tudi najboljša stvar, ki jo turist doživi na Bledu: da zaživiš visokokakovostno življenje, ki ga imamo Slovenci za samoumevnega.

Triglavski narodni park FOTO: Dreamstime

"Moj izlet po Sloveniji se je začel konec poletja. Po zgodnjem letu so nas odpeljali do Blejskega jezera, na kosilo v Vilo Bled. S polnimi želodci smo se znova podali na pot, na naš prvi pohod v megli v Triglavskem narodnem parku," je zapisal. In dodal, da je bil ta dan, kljub temu, da je vajen pohodništva in gora,"še posebej naporen". A bilo je vredno, saj se je dan končal s "spektakularnim razgledom na Triglav". Med vožnjo po Sloveniji je dobil vtis, da je zahodni del države"daleč od balkanskega stereotipa, kar je jasno vsakomur, ki je potoval po nekdanji Jugoslaviji. Pokrajina je idilična z brezhibno urejenimi alpskimi hišicami, dobro vzdrževano infrastrukturo in mesteci. Lahko bi prisegel, da si na jugu Avstrije. Celo pastirske koče so očarljive."

O’Connor meni, da je Bled bolj znan in prepoznaven kot celotna Slovenija. FOTO: Dreamstime