SPS od Olaja pričakuje odziv na Hojsove izjave na račun policistov

V sporočilu so zapisali, da so se od začetka epidemije po najboljših močeh trudili, da bi z upoštevanjem zdravstvene stroke in sprejetih ukrepov vlade prispevali k zaustavitvi zdravstvene in družbene krize.

'Javno blatenje iz ust ministra Hojsa'

"Policistke in policisti smo v zvezi s tem izvajali vse odrejene naloge, tudi s tveganjem lastnega zdravja in varnosti. Kljub vse večjemu nezadovoljstvu v družbi, ki so ga izkazovali (tudi) na javnih shodih, smo bili policistke in policisti tisti, ki smo prebivalcem Republike Slovenije zagotavljali javni red in mir, osebno varnost in varnost premoženja," so zapisali.

Kljub temu so bili po njihovem mnenju pogosto deležni kritik javnosti, ki so jih "profesionalno in dostojno prenašali". Ob tem so izpostavili, da jih je zaradi zavzemanja za lastne pravice v zadnjem obdobju pogosto javno blatil notranji minister Hojs.

"Kot vam je poznano, je minister policistke in policiste že pred časom označil za 'lenuhe'. Kljub temu da se je SPS na žaljive besede ministra odzval profesionalno, umirjeno, kulturno in dostojno, ste v izjavi za javnost na istem družbenem omrežju k strpnosti pozvali sindikat, čeprav je bila nedostojna komunikacija Aleša Hojsa," so zapisali.