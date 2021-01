SPS ovadil neznane storilce, ki so proračun oškodovali za 29.000 evrov

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je ovadbo podal neposredno na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve naslednjih kaznivih dejanj:

1. Oškodovanja javnih sredstev po določbah 1. odstavka 257.a člena KZ-1, ker so kot uradne osebe, javni uslužbenci ali druge pooblaščene osebe uporabnika javnih sredstev, pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno kršili predpise, opuščali dolžno nadzorstvo in tudi drugače povzročili ali omogočili nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav so predvidevali ali bi morali in mogli predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in je ta res nastala.

2. Nevestno delo v službi po določbah 1. odstavka 258. člena KZ-1, ker so kot uradne osebe ali javni uslužbenci zavestno kršili zakone ali druge predpise, opuščali svoje nadzorstvo ali drugače očitno nevestno ravnali v službi, čeprav so predvidevali ali bi morali in mogli predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in je res nastala kršitev oziroma večja škoda.

3. Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, po določbah 1. in 3. odstavka 257. člena KZ-1, ker so kot uradne osebe ali javni uslužbenci izrabili svoj uradni položaj in prestopili meje uradnih pravic ter niso opravili uradne dolžnosti in s tem drugemu pridobili protipravno premoženjsko korist.

4. Goljufije, po določbah 1. in 3. odstavka 218. člena KZ-1, ker so zato, da bi drugemu pridobili protipravno premoženjsko korist, spravili drugega s prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto in ga pustili v zmoti in ga s tem zapeljali, da je ta v škodo svojega premoženja kaj storil.