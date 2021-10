PRENOS V ŽIVO: SPS za strožje pogoje za izrek opozoril pred redno odpovedjo

Sindikat policistov Slovenije (SPS) bo v Državni zbor vložil pobudo za spremembo in dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, "ki se nanaša na uveljavitev strožjih in bolj določnih pogojev za izrek opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim". Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci ob 10.45, ki jo bomo prenašali v živo.