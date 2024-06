Spust čez Hrušico do Ajdovščine, nato razgibana trasa po Goriški in Brdih

V zelo lepem vremenu in temperaturah so od Ljubljane do Nove Gorice pedale vrteli kolesarji z vsega sveta na tretji etapi 30. dirke po Sloveniji. Letošnja dirka je posebna, saj bodo kolesarji prvič prečkali vse štiri sosednje države. Tokrat so del trase speljali prek Italije. Med domačimi tekmovalci sicer manjkata prva dva aduta, Tadej Pogačar in Primož Roglič, med najuspešnejšimi domačimi kolesarji pa sta trenutno Domen Novak in Matej Mohorič.