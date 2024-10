Srbija pozdravila možnost, da komisarsko mesto za širitev EU pripade Sloveniji

OGLAS

"Srbijo veseli možnost, da bo nekdo iz Slovenije zasedel položaj, odgovoren za širitev EU," je dejal Đurić in pojasnil, da Slovenija med drugim poseduje poglobljeno poznavanje regije, ki ji je kulturno in zgodovinsko desetletja tudi sama pripadala, geografsko pa ji je še danes blizu. Z ministrico sta se strinjala o pomenu in teži resorja širitve, medtem ko o kandidatki Marti Kos konkretno nista govorila. Po besedah Đurića v Beogradu vedo, da je Slovenija vitalno zainteresirana za širitev EU tudi zato, ker Srbijo že dolgo podpira na njeni poti evropske integracije. Dodal je, da je sicer ambicija Srbije, da bi bila do leta 2027 institucionalno pripravljena na vstop v EU. S tem je danes tudi seznanil gostiteljico.

Ministra sta ob tem potrdila dobre odnose med državama in dobro ter raznoliko sodelovanje. "Zgodovina je pokazala, da smo vedno znali preseči morebitna nesoglasja in da imajo naši prijateljski odnosi dovolj trden temelj," je dejala Fajon. Sodelovanje med državama je po njenih besedah zelo dinamično, Srbija pa je za Slovenijo izjemno pomembna gospodarska partnerica. S srbskim kolegom sta pozdravila pozitiven trend v trgovinski menjavi, pogovarjala pa sta se tudi o možnosti organizacije inovacijskega foruma, ki bi združeval podjetja, politiko, akademsko in civilno sfero. Dogovorila sta se o obnovi političnih konzultacij in prihodnji skupni seji obeh vlad. Fajonova se je Srbiji tudi zahvalila za pomoč po lanskih uničujočih poplavah v Sloveniji. Naslovila sta še odprta vprašanja nasledstva po nekdanji Jugoslaviji in se strinjala, da se morata obe strani aktivno lotiti dela na tem področju. Dotaknila sta se normalizacije odnosov med Beogradom in Prištino, za katero si Slovenija po besedah Fajon zelo prizadeva in med drugim poziva k vzpostavitvi skupnosti srbskih občin na severu Kosova. "Srbska skupnost na Kosovu in Metohiji se nahaja v najtežjem položaju po letu 1999," ko se je tam po vojaški intervenciji Nata končala vojna, je izpostavil Đurić. Minister je ob tem pozval k spoštovanju predhodnih dogovorov in pravic Srbov na Kosovu, ki ga Beograd formalno še vedno obravnava kot del lastnega ozemlja.

Beseda je tekla tudi o zahodnobalkanski migracijski poti, medtem ko bosta ministra o aktualnih razmerah v svetu, s poudarkom na vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, razpravljala pozneje danes. Čeprav so gospodarski in trgovinski odnosi med državama dobri, obsežni in intenzivni, pa so bili politični in diplomatski odnosi v zadnjem času nekoliko ohlajeni. Aprila je v Sloveniji razburjenje povzročil komentar srbskega predsednika Aleksandra Vučića o odvratnih Slovencih v Varnostnem svetu ZN, poleg tega pa ostaja odprto vprašanje imenovanja veleposlanika Srbije v Ljubljani, potem ko je Slovenija zaradi domnevnih pomislekov v varnostno-obveščevalnih krogih novembra lani zavrnila podelitev agremaja kandidatu Zoranu Đorđeviću.