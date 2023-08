Silovito neurje: v Beogradu 'letele strehe', padala kot oreh debela toča

Srbijo je prizadelo silovito neurje z obilnim dežjem, močnim vetrom in točo, poročajo srbski mediji. Veter je podiral drevesa in odnašal strehe v Beogradu in večjem delu države, ponekod je padala toča, velika kot oreh.

Na fotografijah, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti drevesa, ki so se podrla na avtomobile, poškodovane strehe in pročelja hiš ter poplavljene ceste. Videti je tudi točo, ponekod veliko kot lešnik ali oreh. V več delih Beograda so podrta drevesa poškodovala električno omrežje, ponekod so ovirala tudi tramvajski promet. Moten je bil tudi promet na beograjskem letališču. Iz prestolnice se je neurje pomaknilo proti vzhodu in jugovzhodu Srbije.