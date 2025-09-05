Evropsko-sredozemski seizmološki center (EMSC) poroča, da je bil v Srbiji ob 14:43 zabeležen potres. Žarišče je bilo devet kilometrov od Sokolovice in 65 kilometrov od Kosovske Mitrovice, na globini treh kilometrov, poroča Net.hr. Tisti, ki so potres občutili, pripovedujejo, da so se tla 'dobro stresla'. Poročajo tem, da se je premikalo pohištvo in da so se zibali lestenci. Zanekrat še ni poročil o morebitni škodi.
Srbijo stresel potres
