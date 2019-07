Srbska družba nad zakonca, ki ju obtožuje kraje znane gostilne Meja

Na sodišču so že uspeli dokazati, da je Friderik Vajnhandl ponaredil kupoprodajno pogodbo in se v zemljiško knjigo neupravičeno vpisal kot lastnik. In čeprav je bil zaradi tega tudi pravnomočno obsojen, ga to ni ustavilo, da stavbe, ki ni njegova, ne bi prepisal na ženo.

Sodni spor se vleče že od začetka tisočletja, Milena in Friderik Vajnhandl pa gostilno ter nepremičnino še vedno nemoteno uporabljata.

Okrožno sodišče je medtem sicer ponovno razsodilo v prid Putnika, ki od zakoncev zahteva tudi odškodnino - zaradi neupravičene bogatitve. Gostilna je imela sicer lani dobrih 200.000 evrov prometa.