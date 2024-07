Srbsko ustavno sodišče razveljavilo uredbo o ustavitvi pridobivanja litija

Po navedbah družbe Rio Tinto se na območju mesta Loznica v dolini reke Jadar na zahodu Srbije nahajajo zaloge litija, ki so med večjimi v Evropi. Gre za strateško dragoceno kovino, ki je bistvenega pomena za proizvodnjo baterij za električna vozila.

Projektu pridobivanja litija, v katerega je bil Rio Tinto pripravljen vložiti 2,4 milijarde evrov, so ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila.