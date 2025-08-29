Izpoved sina: Oče je 76 ur preživel na urgenci brez primerne osebne higiene

Kot pripoveduje Damjan Gladek, je njegov oče na urgenci čakal od dveh popoldne v petek 28. marca pa kar do ponedeljka. Bilo je okoli 16:30, ko je prišel na oddelek, se spominja. Toliko časa, torej več kot 76 ur, je 85-letni oče Damjana Gladka čakal na urgenci UKC Ljubljana. "Ko sem prišel tja, je ležal na eni pomični postelji, ki je bila sicer malo boljša, ampak še vedno je bil to voziček za ležat."

Obisk ljubljanske urgence FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In čeprav se je sprva zdelo, da je to le kratkoročna rešitev, se je kmalu izkazalo, da bo oče na tej postelji na hodniku urgence ostal več dni: "V ponedeljek, ko sem ga zjutraj klical, je rekel, da je še vedno na hodniku. In se mi je strgalo. In sem šel na UKC spletno stran in vzel njihovo mailing listo in enostavno poslal maile na vse konce."