Srce parajoče zgodbe: ukrajinski otroci na letovanju v Strunjanu

49 otrok iz ukrajinske regije Harkov, kjer poteka frontna črta, pravkar letuje v Strunjanu. Vojna jih je močno zaznamovala, njihovi očetje so na fronti, mnogi so v vojni padli. Kot pripovedujejo, se je vojna v zadnjem mesecu razbesnela, tako hudo še ni bilo, želijo pa si le miru in normalnega vsakdana. Na slovenski obali jim zato skušajo vsaj za kratek čas ponovno pričarati brezskrbno otroštvo.