Slovenija

Srčen in hiter odziv novogoriških policistov pomagal do novega življenja

Nova Gorica, 14. 04. 2026 11.29 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Spremstvo policije

Novogoriški policisti so se v petek proti večeru odzvali na nujno situacijo – s spremstvom policijskega patruljnega vozila so do postojnske porodnišnice pospremili par, ki je bil zaradi rojevanja otroka že na cesti. Zahvaljujoč hitri intervenciji in ugodnim razmeram na cesti, je vse potekalo brez zapletov.

Kot so zapisali na PU Nova Gorica, so v petek, 10. aprila, ob 19.02 na Operativno-komunikacijskem centru prejeli obvestilo, da moški svojo soprogo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov z območja Vrtojbe pelje proti Porodnišnici Postojna.

Na Policiji so nam pojasnili, da je šlo za rojstvo otroka. Voznik je ženo, ki je imela popadke, z vsemi vklopljenimi smerokazi peljal proti Postojni ter zaradi varnosti zaprosil za policijsko spremstvo. Novogoriški policisti so odredili spremstvo policijskega patruljnega vozila.

"Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so voznika osebnega avtomobila in sopotnico v vozilu varno in z dodatno previdnostjo pospremili od Šempasa dalje po hitri cesti H4 in nato po avtocesti do porodnišnice v Postojni. Na srečo med nujno vožnjo na celotni trasi ni bilo zastojev v prometu," so zapisali na PU Nova Gorica.

Porodnišnica Postojna
FOTO: Bobo

V Postojni so voznika in njegovo soprogo predali v nadaljnjo oskrbo tamkajšnjim zdravstvenim delavcem v porodnišnici. Dogodek potrjuje pomembno poslanstvo policistov, ki s svojo prisotnostjo in hitrim odzivom ne skrbijo le za varnost, temveč tudi za pomoč v najobčutljivejših življenjskih trenutkih. "Srčnost, solidarnost in pripravljenost pomagati so vrednote, ki jih policisti vsak dan znova uresničujejo v praksi," so s ponosom zapisali na PU Nova Gorica.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
14. 04. 2026 12.58
Lepo in prav za današnje čase. Ampak zaboga kako so se rojevali otroci v času konjskih vpreg?
Eurojackpot
14. 04. 2026 13.14
Marija Terezija je šolala babice in ženske so rojevale doma. Lani smo praznovali 270 let izobraževanje babic na Slovenskem. Malo kasneje je skoraj vsaka slovenska fara je imela po eno.
riba12345
14. 04. 2026 13.18
doma, z velikim stevilom smrtnih primerov.
anabanana
14. 04. 2026 12.55
To je bilo petek, danes pa je torek, dobro jutro🥱
Cosmic
14. 04. 2026 12.55
Mogoče se motim, saj ne poznam ozadja zgodbe, vendar menim, da bi v tem "nujnem" primeru bila z območja Vrtojbe bliže in lažje dosegljiva šempetrska porodnišnica, ki je le nekaj min stran. Pa ne bi bilo potrebe po spremstvu.. Kakorkoli pa- glavno, da je dete dobro.
JanezNovak13
14. 04. 2026 12.54
Saj ni pomembno kaj bo, samo, da bo fant zdrav. Čestitke.
Osr4n
14. 04. 2026 12.37
Bravo policija. Leepo res!
supergigi
14. 04. 2026 12.36
Čestitke.
jafalical
14. 04. 2026 12.33
Bravo policisti in naj bo se vse v najlepsem redu tudi z malckom...
robica03
14. 04. 2026 12.14
Končno ena dobra novica. Da bi le bil zdrav.
oježeš
14. 04. 2026 13.26
Bilo jih je že več ampak ljudje ali ne berejo takih, ali jih na žalost hitro pozabijo. hvala policistom za njihovo pomoč!
