Srčen in hiter odziv novogoriških policistov pomagal do novega življenja

Kot so zapisali na PU Nova Gorica, so v petek, 10. aprila, ob 19.02 na Operativno-komunikacijskem centru prejeli obvestilo, da moški svojo soprogo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov z območja Vrtojbe pelje proti Porodnišnici Postojna.

Na Policiji so nam pojasnili, da je šlo za rojstvo otroka. Voznik je ženo, ki je imela popadke, z vsemi vklopljenimi smerokazi peljal proti Postojni ter zaradi varnosti zaprosil za policijsko spremstvo. Novogoriški policisti so odredili spremstvo policijskega patruljnega vozila.

"Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so voznika osebnega avtomobila in sopotnico v vozilu varno in z dodatno previdnostjo pospremili od Šempasa dalje po hitri cesti H4 in nato po avtocesti do porodnišnice v Postojni. Na srečo med nujno vožnjo na celotni trasi ni bilo zastojev v prometu," so zapisali na PU Nova Gorica.