Srčna kranjska policista rešila mucka in mu poiskala nov dom

"Kot veste, je zdaj turistična sezona in kup prometa ... tam med avti smo opazili mucka in samo vprašanje časa je bilo, kdaj ga bodo povozili," pove policist Gosar. Odločili so se, da bodo mucka odpeljali s seboj na policijsko postajo in mu poiskali nov dom. "Tam smo mu dali malo hrane, vode in začeli klicati vse naokrog. Ampak zdaj so dopusti, zato zelo težko koga dobiš," pove Gosar, ki sicer poudarja, da drugače z raznimi društvi dobro sodelujejo. "Potem pa sva se s kolegom odločila ... Facebook dela čudeže, zato sva tam nekaj objavila, v akcijo je stopila še boljša polovica od sodelavca in smo mucku našli topel dom," srečen konec za mucka opiše policist. "Vmes se je muci pri nas zabaval in še nam polepšal dan," se še nasmeje.