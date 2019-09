Starši otrok z napako na srčku po 12 letih dočakali priznanje

Tudi upokojeni pediater kardiolog, strokovnjak za kakovost v zdravstvu, Andrej Robida, je danes pred preiskovalno komisijo dejal, da v tej državi zdravstvo žal ni osredotočeno na bolnika.

"Program se je iz ure v uro spreminjal in spet smo bili pediatri tisti, ki smo razlagal staršem: veste zdaj pa vaš otrok ne bo operiran danes, bo jutri, ali pa ob naslednji seansi. In jaz sem lagal tem staršem, da naj potrpijo, da ni tako važno, da kirurga ni, če bo prišel. Prisiljen sem bil v to." Besede, ki jih je težko sprejeti, še težje pozabiti, je intenzivist Gorazd Kalan izrekel pred preiskovalno komisijo o otroški kardiologiji.

Dalibor Martinović, oče danes osemletnega Leona, ki še vedno bije sodno bitko tudi zaradi nasprotujočih si mnenj zdravnikov, pravi, da je bil vesel, ko je sinoči slišal to izjavo. Do zdaj, je dejal, so vsi krivdo valili eden na drugega. "Zdaj pa je prvič prišel nekdo in rekel: vsi skupaj smo lagali, zato ker je to od nas zahteval sistem, in zato, ker je to od nas zahtevalo vodstvo."

Oster je bil tudi Robida. "Človek se vpraša, v kakšni ustanovi so ti ljudje delali.

V letu 2012 so umrli štirje. Trije zaradi domnevnih napak, ki jih nihče ni želel natančno analizirati, edandreh en pa zagotovo. Če to prenesemo na 12 tragičnih lekcij, pa imate dva razreda prvošolčkov."

Sogovornikov sin je danes k sreči zdrav fant, takrat pa so bili njegovi starši v veliki stiski, komu zaupati. "Leva stran je govorila eno, desna stran je govorila drugo. Se pravi mi, ki smo bili nekje v sredini, nismo vedeli, kaj je prav, ker nikomur nismo več zaupal. In zato smo odšli po odgovore v tujino," je dejal Martinović.



Robida pa: "Ali se je kdo zavedal, da ima opravka z najbolj občutljivim delom naše populacije? Ali so res pomembni samo zdravniški egi, pa egi nekaterih politikov. Aroganca, človeška neobčutljivost, brezvestnost vodstva za nerazrešen problem, ki se je vlekel od leta 2007."



Ob robu, namesto v središču pa bolni otroci, prestrašeni starši in nenazadnje tudi zdravstveni delavci, ki niso bili del sporov, so pa nosili njihove posledice.