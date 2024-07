Srčni gorski reševalci pomagali psički, ki jo je v gorah ugriznila kača

Bohinjski gorski reševalci so bili obveščeni, da je psa na Jezerskem stogu ugriznila kača in nemudoma so pristopili k njegovemu reševanju. Aktivirali so dežurno ekipo za reševanje v gorah na Brniku, ki je bila na kraju dogodka veliko hitreje, kot bi bila ekipa na tleh peš. Psičko so odpeljali na helioport ljubljanskega UKC-ja, od tam pa z reševalnim vozilom na kliniko veterinarske fakultete, kjer bodo kar najbolje poskrbeli zanjo. Srečno, Emma!