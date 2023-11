Kirurg Klokočovnik toži zdravstveno ministrstvo: 'Brez operacije ostalo 120 bolnikov'

Srčni kirurg Tomislav Klokočovnik, sicer koncesionar, ki je do poletja pogodbeno operiral v celjski bolnišnici, toži zdravstveno ministrstvo, ker se po več mesecih čakanja še vedno ni odločilo glede izdaje dovoljenja za izvajanje bolnišnične dejavnosti. V tem času pa je po ocenah Klokočovnika brez operacije na srcu ostalo 120 bolnikov, na denar za 28 operacij, ki jih je Klokočovnik že izvedel v Celju, pa njegova družba še vedno čaka. Njegov odvetnik je sedaj prepričan, da je uradniški mlin ministrstva svoje opravil in dovoljenje tudi pripravil, da pa se je zalomilo pri podpisovanju in vrhu ministrstva za zdravje.