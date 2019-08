Srčni kirurg Klokočovnik odstopil

Odkar je pred pol leta med Klokočovnikom in njegovimi kirurgi počilo, ni bilo povsem jasno, ali bo priznani strokovnjak še operiral slovenske paciente ali ne. "Ne more človek odgovarjati za nadure, za parkirišče, za take neumnosti ... Da ti očitajo, da preveč delaš ... Žal mi je za bolnike," pravi Klokočovnik.

Z nasprotujočimi informacijami je ves čas begal prav sam - večkrat je napovedal, da nepreklicno odhaja, hkrati pa da z UKC-jem še išče skupni jezik. Zdaj je sicer jasno, da predstojnik tam več ne bo."Jaz sem dal odstopno izjavo že včeraj. Pač, zgodba je končana, nekateri so verjeli temu pismu, to pismo je zlagano!"

Bo pa lahko, če bo po razrešitvi želel, tam še naprej delal kot zdravnik specialist - a je to očitno bolj malo verjetno. Klokočovnik si sicer prizadeva, da bi z UKC-jem in Medicinsko fakulteto dosegel dogovor o zamrznitvi delovnega razmerja za eno leto. "Profesor Veselko se je strinjal, generalni direktor se je strinjal ... Zdaj bi bilo čudno, če ne bi tega tudi podpisali. Možnost bi bila dobra, da bi v bistvu prišla resnica ven, da se vidi v katerem grmu leži ta zajec."

Z mesta predstojnika oddelka za srčno kirurgijo so ga morali najprej razrešiti prav zato, da bi bila omenjena zamrznitev sploh mogoča. Naj se o tem izjasni, so ga sicer pozvali že pred dobrim tednom. Ker zaradi njegove odsotnosti od februarja ni šlo drugače, so mu pismo vročili s pomočjo detektiva."Prvič v življenju sem kaj takega doživel, tako da mi je bilo malo smešno in malo neokusno, ampak dobro, v redu ..."

Doslej je namreč koristil proste ure in dopust, trenutno pa je uradno na bolniški. A kljub temu svoje znanje predaja v Libanonu. "V Bejrutu učim kirurge. Končal sem dopust in včeraj zvečer sem priletel v Bejrut, zdaj sem pa že končal operacijo. Sem pa dobrodošel povsod po svetu ... S 1. 9. sem v Beogradu!"

Delo na oddelku srčne kirurgije kljub odsotnosti Klokočovnika medtem poteka nemoteno, zagotavljajo na UKC. Do konca julija so opravili 392 operacij, v enakem obdobju lani 24 manj.