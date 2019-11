Srčni policist in gasilca rešili srno, ki se je zagozdila v ograjo

Ko je videl, da je sam ne bo mogel rešiti, je poklical na telefonsko številko 112 in na kraj dogodka sta hitro prispela dva kranjska poklicna gasilca. "S kleščami sta toliko razširila ograjo, da smo jo lahko potisnili nazaj in ko je bila rešena, je stekla v smer, iz katere je prišla."

Kot pravi Andoljšek, srna ni bila poškodovana, bila pa je zmedena in v šoku. "Utrudila se je, ko se je sama poskušala rešiti. Vse skupaj je trajalo kakšnih 20 minut, jaz sem jo vmes božal in miril, ji pokrival oči, da bi jo bilo manj strah," je še dejal.

Bal se je tudi, da bo v vsej tej zmedenosti zbežala na cesto, ki je zelo prometna, ampak k sreči se je vse dobro končalo."Rešili smo jo, zmagali smo in vsi trije smo veseli, da se je tako dobro izšlo!" je še dejal skromno.

In tako so policisti in gasilci znova dokazali, kako srčni so, in da – ko na letijo na nekoga, ki potrebuje pomoč – niso samo človeška življenja tista, ki štejejo. Poklon!