Srebrna nit: Od koalicije pričakujemo, da temeljito zaviha rokave

Predsednica Društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden je spomnila, da bodo uradni rezultati referenduma znani šele konec januarja, vse do takrat pa novela ne bo uveljavljena, prejšnji zakon vlade Janeza Janše pa začne veljati 1. januarja 2023. Zato imajo predsednik vlade Robert Golob ter ministra za delo in zdravje Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan pred sabo izjemno pomembne naloge – upravičiti bodo morali zaupanje ljudi, ki verjamejo, da bodo uredili slab zakon prejšnje koalicije, da ljudem januarja ne bodo odvzete pravice, je dejala.

Skupnost socialnih zavodov pozdravlja referendumsko potrditev

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije referendumsko potrditev sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi pozdravljajo, saj to pomeni pridobitev časa za sprejetje nujnih popravkov zakona in povezanih pravilnikov, je navedel sekretar skupnosti Denis Sahernik.

Na podlagi izhodišč, ki so se izoblikovala skozi dosedanje razprave, in dodatnega časa, ki ga zagotavljajo spremembe, je v sodelovanju z vsemi deležniki mogoče sprejeti popravke, ki bodo dejansko vsem državljankam in državljanom omogočili dostop do potrebnih storitev dolgotrajne oskrbe, ne glede na njihovo premoženjsko stanje, kraj bivanja in druge osebne okoliščine, meni.

Pri tem bo po njegovih besedah ključen odmik od prakse, po kateri se v pripravo zakona ni vključevalo strokovne in zainteresirane javnosti, številne strokovne pripombe pa v večini primerov niso bile upoštevane.

Spomnimo

Volivci so na nedeljskem referendumskem glasovanju prižgali zeleno luč zakonom o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi. Za uveljavitev sprememb zakona o dolgotrajni oskrbi je glasovalo 62,23 odstotka volivk in volivcev, proti pa 37,78 odstotka.

Spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi predvidevajo enoletni zamik začetka izvajanja lani sprejetega zakona, ki sistemsko ureja področje dolgotrajne oskrbe, tako oblike institucionalnega varstva kot na domu. Spremembe zakona prinašajo tudi dodatna sredstva za dvig plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter za kadrovsko širitev v višini okoli 30 milijonov evrov.