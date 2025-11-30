Svetli način
Srebrna nit razmišlja o pritožbi glede referenduma

Ljubljana, 30. 11. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA , L.M.
V društvu Srebrna nit ugotavljajo, da je na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pretehtalo nezaupanje, utemeljeno na strahu, lažih in manipulacijah. Še si bodo prizadevali za uveljavitev zakona, saj ga razumejo kot pomembno sestavino dostojnega življenja starejših. Razmišljajo tudi o pritožbi na volilno komisijo.

Na referendumu minulo nedeljo je ob 40,99-odstotni udeležbi zakon zavrnilo 53,45 odstotka volivcev, zanj je glasovalo 46,55 odstotka. To sicer še niso končni izidi, Državna volilna komisija bo postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila med 4. in 11. decembrom.

V Srebrni niti so nad odzivom volivcev razočarani. "Razočarani smo v imenu vseh tistih, ki so iskreno pričakovali sistemsko ureditev pomoči v najtežjih trenutkih življenja - ko gre za neozdravljivo bolezen, neobvladljive bolečine in trpljenje ter razčlovečenje, ki ga sodobna zdravstvena stroka še ne zna omiliti," so zapisali v današnjem javnem pismu, ki so ga naslovili na urad predsednice države, kabinet predsednika vlade, ministrstvo za zdravje, DZ ter Varuha človekovih pravic.

Referendum o prostovoljnem končanju življenja
Referendum o prostovoljnem končanju življenja FOTO: Damjan Žibert

Ob tem so zatrdili, da ostajajo zavezani dialogu o vsebini zakona, ki so ga v prvotni obliki sami predlagali. "Vse utemeljene pripombe na zakon bomo podrobno preučili ter podprli izboljšave zakonskega besedila. Po preteku zakonskega roka enega leta bomo vladi in parlamentarnim strankam predlagali, da zakon ponovno vložijo - tokrat z okrepljeno podporo civilne družbe in z dodatnimi strokovnimi argumenti," so napovedali.

V nevladni organizaciji odločno zavračajo očitke, da naj bi bili zagovorniki "kulture smrti". Srebrna nit je in ostaja zagovornica kulture dostojnega življenja starejših ter pravice posameznika do avtonomnega odločanja tudi o tem, kako končati svoje življenje, kadar so za to izpolnjeni strogi in jasno določeni pogoji, so zapisali. Kot so dodali, se od leta 2018 neprekinjeno zavzemajo za dostojno življenje starejših, so glasni zagovorniki njihovih pravic ter se dosledno borijo proti starizmu in za medgeneracijsko sodelovanje.

Prostovoljno končanje življenja
Prostovoljno končanje življenja FOTO: Shutterstock

"Želimo, da bi paliativna oskrba končno zaživela v obsegu, ki ga ljudje potrebujejo in zaslužijo, in za kar smo si že prizadevali in si bomo tudi vnaprej aktivno prizadevali," so še poudarili v Srebrni niti. Zdravnike pozivajo k odločitvi, da bodo v svoje delo s pacienti umestili tudi skrb za paciente, ki paliativno oskrbo potrebujejo, in jih v zvezi s tem ustrezno napotovali.

Razmišljajo pa tudi o vložitvi pritožbe na Državno volilno komisijo zaradi, kot so zapisali, nezakonitega poseganja v kampanjo s strani nepooblaščenih ustanov in organizacij, ki v njej niso imele statusa organizatorjev.

Lion90
30. 11. 2025 16.04
Pa o vašem financiranju tudi!
ODGOVORI
0 0
toxicox
30. 11. 2025 16.04
smo bili prepričani da ne bo zavrnjen zakon pa nismo šli
ODGOVORI
0 0
Tri pisane marjetice
30. 11. 2025 15.59
+4
Če smo rekli NE je NE!!! Pa magari smo edini v EU ki ne bomo podrli agende o radikalni pomoči pri samomoru! Zdaj so pa živčni.
ODGOVORI
6 2
ŠeVednoPlešem
30. 11. 2025 15.51
+1
Paliative brez možnosti človeku dostojnega, dostojanstvenega slovesa ni mogoče predlagati. To civilizacijska nuja, gre za sočutje in sočutnost do trpečega in njegovih bližnjih. Zakon je imel eno napako, v 6. členu, v katerem je opredelil, kdo je upravičenec (ne gre za vse upokojence, za vse bolne, za vse stare, za vse invalidne, za člane strank SDS in NSi, kot se je zlagal Primc), morali vnesti še, za katere bolezni in stanja gre. Seveda če bi pisalo, da bi imel pravico do dostojanstvenega slovesa bolnik v zadnjem stadiju pljučnega raka, bi vsi razumeli, da slovesa takšnega pacienta ni mogoče enačiti "s samomorom ali evtanazijo". Ja, predlagatelji zakona, so bili preveč strpni, pohlevni, razumevajoči in niso znali se postaviti zoper brutalne laži Aleša Primca ... Ta je dobil priložnost v VSEH medijih, da je neovirano širil svoje laži, noben novinar se mu ni postavil po robu, ej Primc ustav konje, debelo si se zlagal, z zakonom ne bo vlada zastrupila vseh naših starih ...
ODGOVORI
4 3
Vera in Bog
30. 11. 2025 15.59
-1
Hvala bogu za primca čeprav je res napihnil zadevo. Jih je pa dobro razkrinkal vseen
ODGOVORI
1 2
dorisg
30. 11. 2025 15.51
+5
Srebrna nit so proračunski porabniki. To pove vse!
ODGOVORI
9 4
ŠeVednoPlešem
30. 11. 2025 15.55
+0
tudi RKC je in tudi Aleš Primc je
ODGOVORI
4 4
Darko32
30. 11. 2025 15.51
-1
Na tej točki je pa res podlo od njih, da javno zavajajo, da se ne lajša bolečin. Sam sem imel tri starejše osebe, katere sem sodeloval pri oskrbi in zdravniki so bili ves čas na razpolago in pomoči če se je kaj potrebovalo z navodili. Tudi pripomočki so bili na razpolago na reverz. Prav tako navodilo za pomoč če kaj od aparatur je bilo potrebno se podučiti. Zato ne zavajati. Če je nekdo prežet z žlehnobo bo ignoriral vse nasvete in potem so pa problemi takoj tu. Ta zakon je zloraba, da te glava boli. Namreč prej je to cilj določenih struktur kako se znebiti starješih, invalidov in drugih. Zato bi bilo bolje, da razmislijo ali je moralno pošteno forsirati zadeve, katere niso dorečene in v korist določeni politični opciji, katera je že leta 1945 izvajala navedeno pod verzijo 1.000 Sedaj pa so hoteli izvajati po verziji 2.5 Zato naj umirijo konje in vidijo, da jim je cela SLovenija dokazala, da so brcnili v temo. Dajejo napačno sporočilo o odnosu do starejših.
ODGOVORI
4 5
ŠeVednoPlešem
30. 11. 2025 15.54
+1
Darko, ni vsaka smrt lepa in ne bolniku v zadnjem stadiju pljučnega raka NE POMAGA in MU NE LAJŠA trpljenja niti morfij. Malce se umiri in prisluhni komu, ki je imel očeta, ki je umiral za pljučnim rakom ... in kako je to videti, ko ti zdravnik predpiše morfij .. in kaj morfij naredi človeku, ki trpi
ODGOVORI
2 1
SDS_je_poden
30. 11. 2025 15.43
+8
Predlagam Srebrni Niti, da pusti zadevo trenutno pri miru. Treba se bo vsesti za mizo z zdravniškim cehom in predebatirati stvari. Brez njihove podpore, ljudje ne bodo zaupali v ta zakon. Najprej bo pa treba dodelat paliativo.
ODGOVORI
8 0
Vesela Jasna
30. 11. 2025 16.05
Ko so izčrpane vse možnosti zdravljenja in te pošljejo domov umreti, je poslanstvo zdravniškega ceha končano. Ne razumem, zakaj bi jih še spraševali za mnenje. Zdravniki nočejo pri tem ničesar imeti. Lahko pa počakajo desetletje ali dve, ker prihajajo mlajše generacije zdravnikov, ki imajo bolj sodobne nazore. Ti so danes tiho, ker jim nasprotovanje cehu lahko uniči nadaljno kariero. Žalostno je to slišati, ampak tako je.
ODGOVORI
0 0
