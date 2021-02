Srebrna nit v pismu ministru: Skrb za starejše je očitno dober posel

"Pohvalili pa ste se s podelitvijo koncesij - približno polovica jih gre tujim investitorjem – avstrijski družbi SeneCura (450 postelj) in podjetju Comett, v lasti avstrijske AHA Gruppe (187 postelj). Od domačih kapitalistov družbi DEOS (262 postelj), okrog 380 postelj pa drugim zasebnikom: Alma Mater Europaea (150), Dom upravljanje (150 postelj v Vrtojbi, ki ste jo obljubljali kot javni zavod), Dom Lipa (70) in Zavod Karitas (16)," ministru očita Srebrna nit.

Združenje pravi, da od ministrstva niso prejeli konkretnih odgovorov, ki so jih naslovili v pismu z dne 17. januarja, med drugim na vprašanja, kdo bo odgovarjal za številne smrti starejših ter katere javne nove domove starejših bodo gradili v letu 2021 in 2022. V domovih za starejše po Sloveniji je v času epidemije umrlo več kot 2000 stanovalcev.

Očitajo tudi, da so obljube ministra o gradnji petih javnih domov in dokončanju Vrtojbe ter Osilnice "samo lepe besede". "Vrtojbo ste prodali zasebniku, ki je zdaj dobil še koncesijo. Osilnica kljub velikemu trudu županje, da bi gradnjo premaknila z mrtve točke, ostaja nedorečena in nedokončana."

Dodajajo, da so cene oskrbe po ugotovitvah Računskega sodišča iz leta 2019 za zasebnike s koncesijo povprečno 28 odstotkov višje. "Dovolj je lepih besed, štejejo samo dejanja, ki jih upravičeno pričakujemo, tako kot javne konkretne odgovore na naša vprašanja: Koliko javnih domov za starejše, na katerih lokacijah in v kolikšnem času boste zgradili," pismo zaključi predsednica Srebrne niti, Biserka Marolt Meden.