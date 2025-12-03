Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Srebrna nit za ponovno glasovanje o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 03. 12. 2025 13.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.P. , K.H.
Komentarji
105

Srebrna nit je na DVK vložila ugovor zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V njej so sodelovale organizacije, ki niso bile organizator kampanje, nasprotniki zakona pa so z neresnicami izkrivljali dejansko stanje, kar je vplivalo na izid, menijo. Predlagajo ponovno glasovanje.

"Dokler imamo določena pravila, zakon, ki ureja referendumsko kampanjo, jih moramo spoštovati vsi, tako ena kot druga stran, saj le tako lahko zagotovimo enakost orožij obeh polov," je na novinarski konferenci dejala predsednica Srebrne niti Irena Žagar. Kot je pojasnila, kampanja po njihovem mnenju ni bila korektna in poštena v vseh primerih in je vplivala tudi na rezultat referenduma, zato so na Državno volilno komisijo (DVK) vložili ugovor.

'Z neresnicami so izkrivljali vsebino zakona'

Bogdan Biščak iz Srebrne niti je pojasnil, da so ugovor vložili iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da so v kampanji sodelovale Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki se niso registrirale kot organizator kampanje, kar je sicer po zakonu o volilni in referendumski kampanji obvezno. Kampanjo, ki so jo te organizacije vodile v verskih objektih in javnih zavodih, je označil za netransparentno in neenakopravno, saj da so jo lahko v teh objektih "vodili brezplačno, te možnosti pa drugi organizatorji niso imeli".

Srebrna nit
Srebrna nit FOTO: Bobo

Drugi razlog za vložitev ugovora pa je po Biščakovih pojasnilih to, da so organizatorji kampanje na strani nasprotnikov zakona v kampanji izrekli vrsto neresnic, s katerimi so izkrivljali dejansko stanje oz. vsebino zakona. Med drugim so trdili, da zakon omogoča evtanazijo duševno bolnih, revnih, invalidov, otrok, da se svojcev o postopku ne obvešča, lagali so o tem, kako se ta pravica obravnava in širi v drugih državah, "vse to pa so podkrepili z izjemno nasilno in lažnivo retoriko, da gre za zastrupljanje, za evtanazijo", je navedel Biščak.

Poudaril je, da gre po njihovem mnenju za kršitve, ki bi lahko privedle do drugačnega izida glasovanja in zato predlagajo, da se referendum razveljavi in izvede ponovno glasovanje. Če bodo kršitve in laži ostale brez posledic, bomo po njegovih besedah v državi "dali licenco za laganje vsem, ki bodo to želeli".

Ugovor na podlagi 51. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Ob tem je pojasnil, da ugovor vlagajo na podlagi 51. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki dovoljuje vložitev ugovora na DVK tako zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov kot nepravilnosti v referendumski kampanji. Spomnil je, da je bila sprememba omenjene zakonske določbe sprejeta po ugotovljeni neskladnosti zakona z ustavo, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče ob presoji pritožbe zaradi nepravilnosti v kampanji pred referendumom o drugem tiru. Ustavno sodišče je tedaj postavilo kriterije, s katerimi se presoja, ali je bila referendumska kampanja poštena, vrhovno sodišče pa je tedaj referendumski izid razveljavilo.

Preberi še Nasprotniki presegli 339.205 glasov, zakon padel

Po besedah Andreja Pleterskega iz Srebrne niti jih "ne boli, da je bilo glasov proti uveljavitvi zakona več kot glasov za", ampak jih skrbi "način, kako se je zgodila ta večina". "Ta način spodkopava demokracijo v naši državi," meni.

"Lahko si predstavljamo, da je referendumska kampanja kot neka športna tekma, kjer nastopata dve moštvi, ampak v športu si težko oziroma si sploh ne moremo predstavljati, da bi taka tekma potekala brez sodnikov in brez pravil. Ampak natančno to se je zgodilo zdaj v tem primeru," je pojasnil. Opozoril je, da se to dogaja nekaj mesecev pred volitvami, kjer bodo imeli, če se sistem ne določi jasneje, ponovno večjo možnost tisti, ki spretneje lažejo.

Na DVK so za STA pojasnili, da je ugovor mogoče vložiti danes do polnoči, DVK pa bo ugovore obravnavala na naslednji seji, ki bo predvidoma v ponedeljek.

pomoč pri prostovoljnem končanju življenja referendum dvk srebrna nit
Naslednji članek

Gašperinu za jemanje podkupnin pri tehničnih pregledih tri leta vikend zapora

Naslednji članek

Odvetnica, ki brani Slovenca: zastopala Fritzla in ljudožerca, ljubila serijskega morilca

SORODNI ČLANKI

Srebrna nit razmišlja o pritožbi glede referenduma

Trenje po referendumu: Ostri zapisi, pozivi k odstopu

Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?

Primc: To je velika zmaga življenja; Novakova: Pot tega zakona ni končana

Nasprotniki presegli 339.205 glasov, zakon padel

'Grem v ambulanto, ki mi bo dala to, kar si želim. Mir brez bolečine'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (105)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patriot20
03. 12. 2025 15.37
ceprav sem desno usmerjen sem za evtanizijo samo ne tako da pojem 500 tablet haha
ODGOVORI
0 0
pikapolonica10
03. 12. 2025 15.37
Ajde nehajte jokcat, spušili ste in pika.
ODGOVORI
0 0
Pamir
03. 12. 2025 15.37
Švicarji, Avstrijci...so glasovali za.Janšaluk balkanluk proti.
ODGOVORI
0 0
Džema.
03. 12. 2025 15.36
Mislim,da je prav ,da vsi ,ki smo volili Robija naredimo ta korak in se odločimo dokončno.
ODGOVORI
0 0
peresni
03. 12. 2025 15.36
+0
Večina zdravnikov je žal svoje plenilske gone dokončno razvila v navezi s strahovlado. Le ta jim je obljubila razpad javnega zdravstva in s tem bogatenje brez meja za zdravnike...kot med corono- ko so jim pomagali nesramno brezdelno bogateti, ljudje pa seveda nismo mogli do njih 2 leti. A še komu ni jasno, zakaj zdravniški plenilci podpirajo črnuharje in rušijo javno zdravstvo? So aktivni protidružbeni elementi? Bo narod moral zopet vstati?
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
03. 12. 2025 15.36
+2
Itak da je blo nakladanje...že to, da so razni Primci...folk naplahtal, da jih bodo kr pobijal po domovih za ostarele...je total mimo. Še bolj butasto, da folk to verjame. Ok dedke pa babice verjamem, da so naplahtal...ampak, da so še nektarere druge. Ajejej...
ODGOVORI
2 0
SloButale
03. 12. 2025 15.35
+3
Predsednik Vlade RD g. Robert Golob je nočna mora za desničarje. Radi bi se ga znebili, pa se ga ne morejo. Janez se vidno stara v poslanskem sedežu. Vsak dan, ko ni premier mu težko pade...
ODGOVORI
4 1
Džema.
03. 12. 2025 15.37
Ja pa tudi Tina,ker sta oba tako dobra.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
03. 12. 2025 15.35
+1
Samo tile pa so ekstra pacienti. Zelijo si umret ko se bodo tako odlocili ce pa jim nekdo zeli to preprecit pa je nasilna retorika. Potem pa se se najdejo ljudje ki jih podpirajo pa jim ugodijo z zakoni in cela vladna garnitura jim drzi stango. Hitler bi dalc vse da bi imel take paciente ki bi se podpisal pod ta zakon :) skoda da ni casovnega stroja in ce bi kdo zelel bi ga samo poslali nazaj in vse zelje v zvezi tem zakonom bi vam bile ustrezene.
ODGOVORI
1 0
peresni
03. 12. 2025 15.37
Črni ne morete brez nasilnostoli nad vsemi.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
03. 12. 2025 15.34
-1
Če tale zakon pusti zastrupljanje na povoljno, pol pa ne vem, prepovejmo kemoterapije. Ajaaa jo priporočajo anede, k gre za keš... Kaj pa Mcdonalds, energijske pijače, alkohol, cigaerete....ahaaa spet evro evro anede dohtarji ?? Tabletomanski influencerji tudi dovolejni, razne mamacite k reklamirajo farmacijo, to pa kul, a? Biostile isto, glavna podpornica SDSa, vse za zdravje, a? Hahahaha
ODGOVORI
1 2
Too7
03. 12. 2025 15.34
+1
Tokrat nisem bil na referendumu....V primeru ponovnega se ga bom zagotovo udeležil in glasoval PROTI
ODGOVORI
4 3
gebo 1
03. 12. 2025 15.33
+1
Kr naj si kolektivno stisnejo kokteil. Tko bodo odrešeni vseh muk.
ODGOVORI
4 3
rindingind
03. 12. 2025 15.33
+3
Nevem teli levaki po porazu še kar vztrajajo. Za kovid so strogo proti bili. Za evtanazijo pa strogo ZA. Zdej se pa vsi levaki prijavite pa bodite prvi v vrsti za evtanazijo.
ODGOVORI
5 2
peresni
03. 12. 2025 15.32
-3
Seveda neustavno vmešavanje RKC v referendum le tega razveljavlja. Z notoričnimi lažmi, manipulacijami z ljudmi katere od rojstva možgansko perejo in jih imajo na vrvici....so presegli standarde normalne referendumske kampanje. Žal je pa tudi na levi strani veliko pokvarjenih, ki zaradi 30 letnih "poslovnih porok" s črnimi tega ne bodo smeli in upali nikoli javno izreči. Slovenci dojimo črnuharsko bogataško kačo na prsih domovine
ODGOVORI
3 6
Groucho Marx
03. 12. 2025 15.36
+1
🥯🥯🥯
ODGOVORI
1 0
Džema.
03. 12. 2025 15.31
Marcela in Galeta ne damo .
ODGOVORI
0 0
peresni
03. 12. 2025 15.33
-2
Damo pa vse desne ekstremiste
ODGOVORI
0 2
Džema.
03. 12. 2025 15.31
+2
Lena in gospod Žavbi ter gospod Keber so prihodnost Slovenije.
ODGOVORI
2 0
tron3
03. 12. 2025 15.30
+2
Poslovilna slikca, sigurno gredo na enosmerno turistično potovanje!!!!
ODGOVORI
4 2
plejadanka
03. 12. 2025 15.29
+1
Bi radi se kaksen procent vec proti?
ODGOVORI
6 5
JanezAn
03. 12. 2025 15.29
+5
Sedaj so pa že malo dolgočasni. Naj Srebrna nit položi denar za nov referendum, potem pa naj se špilajo, ne pa da se obnašajo kot otroci v vrtcu, ki ne morejo sprejeti poraza in referendumskega izida. Pripravili so izjemno slab zakon, sedaj pa bi se šli ponovnega glasovanja, saj niso resni.
ODGOVORI
8 3
peresni
03. 12. 2025 15.34
-1
Koliko ste črnuharji ooložili za svoj nor referendum?
ODGOVORI
1 2
Džema.
03. 12. 2025 15.29
+1
Velika večina Slovencev je srečnih,da imamo Robija in Tino.Lena je naša prihodnost pa gospod Žavbi.
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385