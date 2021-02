Vse tri utopitve otrok, ki so jih obravnavali v UKC Ljubljana, so se končale srečno

Na območju ljubljanskih Most sta 13. januarja v zaledenel ribnik padla dva otroka, ko se jima je pod nogami udrl led. Eden je uspel sam splezati ven, drugega so iz vode rešili svojci in ga oživljali do prihoda reševalcev. Dečka so nato prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani, kjer so se borili za njegovo življenje.

Zgodba je dobila srečen konec, saj se je deček ta teden vrnil domov. Njegovi starši so še vedno pretreseni zaradi dogodka in si želijo to težko preizkušnjo čim prej pozabiti. Deček dobro okreva in zato pravijo, da so imeli srečo v nesreči. Takšne izkušnje pa ne privoščijo nikomur, zato pozivajo vse, naj bodo pazljivi.

Vsi trije primeri utopitve otrok v zadnjem letu so se končali srečno

Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana) so sicer v zadnjem letu obravnavali tri takšne primere utopitve otrok. Vsi trije so se končali srečno. Zasluga pa gre predvsem srečnim okoliščinam – hladni vodi in uigrani ekipi otroške intenzive, so poudarili v naši največji bolnišnici.

"Zelo mrzla voda je v takšnih primerih srečna okoliščina, saj znižana telesna temperatura že prej zmanjša presnovo. Ker možgani niso tako aktivni, pride do manjših posledic," je povedal vodja kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok, primarij dr. Ivan Vidmar.