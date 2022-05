Sestala sta se Marjan Šarec in Robert Golob

Kot so nam potrdili v stranki LMŠ, sta se sestala Marjan Šarec in najverjetnejši bodoči mandatar Robert Golob. V LMŠ pravijo, da se prvaka strank LMŠ in Gibanje Svoboda nista dogovorila nič konkretnega, da pa je že znano, da je LMŠ s svojimi strokovnimi kadri pripravljen na sodelovanje z najverjetnejšo nastajajočo vlado. Kako si predstavlja sodelovanje, mora seveda povedati bodoči mandatar, o tem pa na današnjem sestanku še ni bilo govora, so povedali v LMŠ. Golob je sicer v prejšnjih dneh že povedal, da računa na strokovne kadre strank, ki niso prišle v parlament.

Prvič po volitvah sta se sestala bodoči mandatar Robert Golob in predsednik stranke LMŠ, ki je ostala tik pod parlamentarnim pragom, Marjan Šarec. O konkretnih načinih sodelovanja se danes nista pogovarjala, so pa v stranki LMŠ predhodno že povedali, da so pripravljeni na sodelovanje s strokovnimi kadri. Žogica, da pove, kako si sodelovanje predstavlja, je zdaj na strani Roberta Goloba, ki pa danes o tem s prvakom LMŠ konkretno še ni razpravljal. icon-expand Golob je že povedal, da računa tudi na strokovne kadre drugih strank, ki se niso uspele prebiti v parlament. FOTO: Aljoša Kravanja Kot smo že poročali, je Golob priznal, da na 41 mandatov res niso računali in da bodo morali zato zdaj na hitro najti še kakšno ministrsko ime. "A zato računamo na ostale stranke, tudi te, ki niso prišle v parlament," je dejal. Skupaj s stranko SD ima Gibanje Svoboda 48 glasov. Si Robert Golob želi močnejše koalicije? "Da, nedvomno. Želimo sestaviti vlado, v kateri ne bosta samo dve stranki. Vanjo bi želeli na vsak način povabiti tudi Levico, se pravi, da bi imeli levosredinsko koalicijo, hkrati pa tudi dve zunajparlamentarni stranki, ki sta bili v KUL-u, to sta SAB in LMŠ zagotovo, pa morda še kakšno od manjših strank, ki se prav tako ni uvrstila v parlament." Golob pojasnjuje, da si želijo mandat, ki so ga dobili od ljudi, prenesti na čim širši krog strank, s katerimi delijo iste vrednote.