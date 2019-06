Srečanje evroposlancev in Šarca brez izvoljenih na skupni listi SDS+SLS

Pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu se je dopoldne začelo srečanje z novoizvoljenimi slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, med katerimi pa ni evroposlancev iz vrst SDS in SLS. V SDS so pojasnili, da so Milan Zver , Romana Tomc (oba SDS) in Franc Bogovič (SLS) že v Španiji, kjer bo srečanje skupine Evropske ljudske stranke.

Kot so poudarili, jim je žal, da premier tega srečanja ni uskladil z izvoljenimi poslanci na skupni listi SDS+SLS, ki je na volitvah dobila največ glasov. Srečanja bi se namreč z veseljem udeležili, vendar so že v Španiji, kjer se začenja srečanje skupine Evropske ljudske stranke (EPP), na katerem bodo razpravljali o prioritetah v prihajajočem mandatu 2019–2024. Predsedniku vlade so se zaradi zadržanosti tudi opravičili.

Iz skupine EPP je med novoizvoljenimi evropskimi poslanci iz Slovenije tudi Ljudmila Novak (NSi), ki pa se srečanja s premierjem udeležuje.

Zver, Tomčeva in Bogovič so Slovenijo zastopali že v zadnjem mandatu med letoma 2014 in 2019 ter bodo tudi v tem mandatu del politične skupine EPP. Poleg omenjene trojice bo v vrste EPP po desetih letih premora znova sedla Novakova.

Po dva poslanca bosta v Evropskem parlamentu imeli še SD in LMŠ. V vrstah politične skupine S&D bosta Slovenijo predstavljala evropski novinec Milan Brglez in Tanja Fajon, ki bo v evropske klopi sedla tretjič. Iz vladajoče LMŠ bosta evropske liberalce (Alde) okrepila Irena Joveva in Klemen Grošelj.