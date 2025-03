'Konstruktivno' srečanje Kosove in Vučića sprožilo vihar ostrih odzivov

"Imela sem konstruktivno srečanje s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem." Besede evropske komisarke Marte Kos, ki so sprožile vihar. Iz Srbije se vrstijo ostri odzivi, npr. da se Unija vsem, ki se na srbskih ulicah borijo za evropske vrednote, smeji v obraz, da je objava komisarke sramotna, da je Unija dvolična in še drugi številni žolčni zapisi so se zvrstili pod njenim sporočilom. Z besedami ne varčujejo niti pri nas. Komisarki nekateri celo očitajo, da je osramotila Slovenijo.