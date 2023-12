Srečanje ministrstva z upravnimi enotami: govorili tudi o plačni reformi

Vodja sektorja za upravne enote na ministrstvu Aleksander Vojičić je v zvezi s financiranjem upravnih enot sporočil, da se bodo po ocenah ministrstva z zagotovljenimi sredstvi v letošnjem proračunskem letu lahko poravnale vse obveznosti upravnih enot. Predstavil je tudi projekt skrinja 2.0. - sistem poslovne analitike v državni upravi, katerega namen je dostop do ažurnih podatkov upravnih enot v realnem času in razbremenitev uslužbencev upravnih enot.

Državna sekretarka Mojca Ramšak Pešec je na srečanju predstavila trenutno stanje v zvezi s plačno reformo javnega sektorja in spomnila, da se krovna pogajanja pogajalske komisije med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino nadaljujejo v ponedeljek. Vladna stran vztraja, da se odprta vprašanja, vezana na plače javnih uslužbencev, rešujejo na centralnih pogajanjih, in ne v okviru parcialnih pogajanj, je besede državne sekretarke v sporočilu za javnost povzelo ministrstvo za javno upravo.

V nadaljevanju se je delovnega srečanja udeležil tudi finančni minister Klemen Boštjančič, ki opravlja tudi začasno funkcijo ministra za javno upravo. Z načelniki se je pogovarjal predvsem o normativnih okvirjih ter možnostih za pospešitev in poenostavitev upravnih postopkov. Prisluhnil je vprašanjem in težavam, s katerimi se soočajo načelniki, predvsem na področju zaposlovanja in velikega pripada upravnih zadev, pa tudi glede starostne strukture zaposlenih in digitalizacije postopkov.

Obljubil jim je, da bodo v sodelovanju in konstruktivnem dialogu aktivno iskali rešitve za izboljšanje pogojev, ki bodo prispevali k večjemu zadovoljstvu zaposlenih in učinkovitem delovanju upravnih enot. Boštjančič je na srečanju poudaril tudi izjemen pomen upravnih enot in javnega servisa, ki ga opravljajo za državljane in poslovne subjekte, so še sporočili z ministrstva.