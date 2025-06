Ribniško kramljanje z Golobom iz prve vrste spremljal Kučan

Malo za tem, ko sta se v prestolnici zavezala k ukrepanju proti kriminalu na jugovzhodu države, sta se ribniški župan in premier Robert Golob sinoči srečala še na ribniški Škrabčevi domačiji.

Bolj kot to pa je bilo v ospredju, kdo je premiera, ki je v sproščenem intervjuju govoril tudi o Robertu Golobu osebno, prišel podpret v prvo vrsto.

"Jaz sem v glavnem na vseh dogodkih v Hrovači. Tu in tam manjkam, če nimam časa, če nisem doma. Me je zanimalo, pač tema, predsednika vlade je zmeraj dobro poslušati, slišati, kako on razmišlja in to je to," je dejal Milan Kučan.

Prvi predsednik republike, ki je o političnih načrtih nedavno poslušal tudi Vladimirja Prebiliča, evroposlanca, ki je v nizkem štartu za vstop v slovensko politično igro. Dobila sva se, pogovor je bil dober, gospod je neverjetno pronicljiv. Ampak, kot sem rekel, dokončnega 'da' še ni, je Prebilič nedavno opisal njune stike.

"Ne vem še, kaj bo naredil, ali bo naredil stranko ali ne," pravi Kučan. Da pa se bo moral odločneje opredeliti. "Kje vidi razlike od tega, kar se v Sloveniji zdaj dogaja, od vladne politike recimo, kje je on blizu, levemu polu, ne vem, skratka, on ne daje jasnega sporočila, kaj pravzaprav želi."

Napovedane premike na političnem parketu je komentiral tudi najmočnejši akter na desnici, spomnil je na zimzelene besede Karla Erjavca o novih obrazih. "To imamo pa že izkušnje, ane. Pridejo, zmagajo in tudi hitro odidejo," je dejal.

"Jaz mislim, da vsak nov obraz ni nujno nova napaka, ker v politiki je normalno, da se pojavljajo novi obrazi. Velika napaka pa je, da če nekdo, ki pride iz nekega podjetja in z neke občine, čez noč postane predsednik vlade," pa je menil Janez Janša.

Kar da je že zaznamovalo slovensko politično zgodovino. "Potem se dogaja to, kar se je Sloveniji dogajalo v času Mira Cerarja, Marjana Šarca, Roberta Goloba ... Če pa hočejo slovenski volivci to ponoviti še za štiri leta, bomo pač počakali."

Da bivši kočevski župan ni nov obraz, je sicer že večkrat ocenil Kučan. O tem, koga bo podprl na naslednjih parlamentarnih volitvah, pa: "To je še daleč, to je še 10 mesecev. Nič še ne razmišljam, a vi razmišljate?"

Da bo svoj razmislek opravil in ga zainteresirani javnosti razblinil, pa Prebili napoveduje za ponedeljek.