Na območju Gradišča opazili 'shirano' medvedko in 'radovednega' mladiča

V Facebook skupini Vaška skupnost Gradišče-Škofljica je eden od uporabnikov zapisal, da je njegov 16-letni sin medveda srečal sredi dneva. Za 24ur.com je povedal, da se je to zgodilo med kapelico na Gradišču in začetkom naselja, na relaciji do avtobusne postaje, ki prihaja iz Kočevja. "Kot vsako sredo je odhajal peš na trening v Ljubljano in, kot je rekel, je normalno hodil ob cesti, ko se mu je zazdelo, da je v visoki travi nekaj. Najprej je mislil, da je kak pes, a je hitro za tem ugotovil, da gre za medveda," nam je opisal. Takrat je sin po njegovih besedah zamrznil, medved pa je takrat stekel čez vaško cesto proti Kočevski cesti. Sinu bo zdaj za dodatno varnost zagotovil sprej proti medvedom, nam je še povedal oče z Gradišča, ki dodaja, da so medvedi v tem času na območju stalnica. "Upam, da bodo pristojni reagirali prej in se ne bo ponovil lanski dogodek, ko je moral biti nekdo poškodovan, da se je kaj premaknilo," je dejal.

Da je na Kočevski cesti opazil "shirano medvedko", nam je potrdil še en lokalni prebivalec. Za naš portal je povedal, da ga preseneča, da se medvedka z mladičem giblje tudi po omenjeni cesti, a da ne kaže napadalnosti. "Mladič je radoveden, z mojim psom sta se ovohavala prek ograde," je povedal ter ocenil, da medveda najverjetneje iščeta hrano po naselju.

Občina seznanjena z informacijami o opažanjih medveda

Da so bili zjutraj seznanjeni z objavami in informacijami o opažanjih medveda na območju naselja Gradišče, so potrdili tudi na Občini Škofljica. Kot so ob tem dodali, občina skozi celotno sezono v sodelovanju z Lovsko družino Škofljica redno spremlja dogajanje ter ravna v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami pristojnih institucij.

Rjavi medved FOTO: Bobo

"Do tega trenutka občina ni prejela uradnih obvestil o posebnostih ali izrednih okoliščinah," so nam sporočili ter dodali, da o pravilnem ravnanju ob morebitnih srečanjih z medvedom občane redno obveščajo tudi preko občinskih objav v lokalnem glasilu in drugih komunikacijskih kanalov. Prav tako so že v preteklosti zagotovili varnejše poti in prevoz v šolo; pred letom dni so namreč ob pojavu rjavega medveda zagotovili vozilo za organiziran prevoz šolarjev. "Dva kombija omogočata dodaten organiziran prevoz zaskrbljenim oziroma tistim šolarjem, ki jim je pot čez gozd neobhodna za njihov vsakdan, na območju občasnega pojavljanja medveda," so zapisali takrat. Na občini dodajajo, da prisotnost medvedov tako na njihovem kot tudi širšem območju, ki zajema okoliške občine, ni povsem neobičajna, saj gre za naravno okolje, v katerem se lahko posamezne živali občasno pojavijo. Lani so se pridružili pozivu, pripravljenemu v Rakitni v sodelovanju z biotehniško stroko, k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda ter vlado pozvali, naj prisluhne stroki in zagotovi učinkovite ukrepe za vzdrževanje ravnovesja med ohranjanjem populacije medveda in zagotavljanjem varnosti ljudi. Natančnih podatkov o številu medvedov na območju občine sicer trenutno nimajo, na Občini Škofljica pa zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje aktivno sodelovali z lovsko družino in pristojnimi službami ter občane sproti obveščali o vseh pomembnih informacijah in priporočilih glede varnega ravnanja v naravnem okolju. Prav na tem območju je sicer lanskega maja medved napadel 59-letno žensko, njeno življenje je bilo po napadu ogroženo. Približno uro pred tem pa se je z živaljo na istem območju srečal še en občan. Medvedko je srečal v gozdu, skušal zbežati, a ga je dohitela in lažje poškodovala. Policija je po napadu okrepila prisotnost na širšem območju, na terenu je bilo tudi več lovcev, oblasti pa so prebivalce pozivale, naj se izogibajo gozdu.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom?