Slovenija

Na območju Gradišča opazili 'shirano' medvedko in 'radovednega' mladiča

Gradišče, 21. 05. 2026 09.11

Avtor:
Maja Pavlin
Medvedka z mladičem

O srečanju medvedke z mladičem na območju Gradišča je na spletu opozorilo več tamkajšnjih prebivalcev. Domačin, ki je opazil oba, nam je povedal, da sicer živali nista pokazali napadalnosti, da pa je mladič radoveden in je preko ograde ovohaval tudi njegovega psa. Drugi občan bo sinu, ki je imel bližje srečanje z živaljo, zagotovil sprej proti medvedom. Meni, da v naselju najverjetneje iščeta hrano. O opažanju medveda so obveščeni tudi na Občini Škofljica, kjer pa pravijo, da "do tega trenutka niso prejeli uradnih obvestil o posebnostih ali izrednih okoliščinah".

V Facebook skupini Vaška skupnost Gradišče-Škofljica je eden od uporabnikov zapisal, da je njegov 16-letni sin medveda srečal sredi dneva. Za 24ur.com je povedal, da se je to zgodilo med kapelico na Gradišču in začetkom naselja, na relaciji do avtobusne postaje, ki prihaja iz Kočevja.

"Kot vsako sredo je odhajal peš na trening v Ljubljano in, kot je rekel, je normalno hodil ob cesti, ko se mu je zazdelo, da je v visoki travi nekaj. Najprej je mislil, da je kak pes, a je hitro za tem ugotovil, da gre za medveda," nam je opisal.

Takrat je sin po njegovih besedah zamrznil, medved pa je takrat stekel čez vaško cesto proti Kočevski cesti.

Sinu bo zdaj za dodatno varnost zagotovil sprej proti medvedom, nam je še povedal oče z Gradišča, ki dodaja, da so medvedi v tem času na območju stalnica. "Upam, da bodo pristojni reagirali prej in se ne bo ponovil lanski dogodek, ko je moral biti nekdo poškodovan, da se je kaj premaknilo," je dejal.

Da je na Kočevski cesti opazil "shirano medvedko", nam je potrdil še en lokalni prebivalec. Za naš portal je povedal, da ga preseneča, da se medvedka z mladičem giblje tudi po omenjeni cesti, a da ne kaže napadalnosti. "Mladič je radoveden, z mojim psom sta se ovohavala prek ograde," je povedal ter ocenil, da medveda najverjetneje iščeta hrano po naselju.

Občina seznanjena z informacijami o opažanjih medveda

Da so bili zjutraj seznanjeni z objavami in informacijami o opažanjih medveda na območju naselja Gradišče, so potrdili tudi na Občini Škofljica. Kot so ob tem dodali, občina skozi celotno sezono v sodelovanju z Lovsko družino Škofljica redno spremlja dogajanje ter ravna v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami pristojnih institucij.

Rjavi medved
"Do tega trenutka občina ni prejela uradnih obvestil o posebnostih ali izrednih okoliščinah," so nam sporočili ter dodali, da o pravilnem ravnanju ob morebitnih srečanjih z medvedom občane redno obveščajo tudi preko občinskih objav v lokalnem glasilu in drugih komunikacijskih kanalov.

Prav tako so že v preteklosti zagotovili varnejše poti in prevoz v šolo; pred letom dni so namreč ob pojavu rjavega medveda zagotovili vozilo za organiziran prevoz šolarjev. "Dva kombija omogočata dodaten organiziran prevoz zaskrbljenim oziroma tistim šolarjem, ki jim je pot čez gozd neobhodna za njihov vsakdan, na območju občasnega pojavljanja medveda," so zapisali takrat.

Na občini dodajajo, da prisotnost medvedov tako na njihovem kot tudi širšem območju, ki zajema okoliške občine, ni povsem neobičajna, saj gre za naravno okolje, v katerem se lahko posamezne živali občasno pojavijo. Lani so se pridružili pozivu, pripravljenemu v Rakitni v sodelovanju z biotehniško stroko, k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda ter vlado pozvali, naj prisluhne stroki in zagotovi učinkovite ukrepe za vzdrževanje ravnovesja med ohranjanjem populacije medveda in zagotavljanjem varnosti ljudi.

Natančnih podatkov o številu medvedov na območju občine sicer trenutno nimajo, na Občini Škofljica pa zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnje aktivno sodelovali z lovsko družino in pristojnimi službami ter občane sproti obveščali o vseh pomembnih informacijah in priporočilih glede varnega ravnanja v naravnem okolju.

Prav na tem območju je sicer lanskega maja medved napadel 59-letno žensko, njeno življenje je bilo po napadu ogroženo. Približno uro pred tem pa se je z živaljo na istem območju srečal še en občan. Medvedko je srečal v gozdu, skušal zbežati, a ga je dohitela in lažje poškodovala.

Policija je po napadu okrepila prisotnost na širšem območju, na terenu je bilo tudi več lovcev, oblasti pa so prebivalce pozivale, naj se izogibajo gozdu.

Kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor ob opažanjih velikih zveri poudarjajo, da je varnost ljudi na prvem mestu, ključna pri tem pa je predvsem preventiva. Kako torej ravnati ob srečanju z medvedom in kako zmanjšati možnost njegovega približevanja naseljem?

Pristojni opozarjajo, da velike zveri človeka praviloma ne napadajo in se mu večinoma izogibajo. Do nevarnih situacij najpogosteje pride ob nenadnih srečanjih ali neprimernem vedenju ljudi. Obiskovalcem narave zato priporočajo, da se po gozdu gibljejo mirno in se med hojo oglašajo, predvsem na območjih z nepreglednim terenom. Psi naj bodo na povodcu, ljudje pa naj se ne približujejo mladičem in ne hranijo divjih živali.

Pomembno je tudi, da ljudje v naravi ne puščajo ostankov hrane ter da v naseljih ustrezno ravnajo z odpadki. Medvede lahko namreč privabijo nezaprti zabojniki, organski odpadki ali drugi viri hrane v bližini domov. Posebna previdnost je priporočljiva ob mraku in zori ter v času poleganja mladičev, ko so zveri aktivnejše.

Ob morebitnem srečanju z medvedom pa pristojni svetujejo, naj ljudje ostanejo mirni, se živali ne približujejo in se počasi umaknejo. Bežanje ali panično vedenje lahko namreč položaj še poslabšata.

O opažanju medveda v bližini naselja je mogoče poročati prek aplikacije MedvedoFON, v primeru neposredne ogroženosti ali poškodbe pa je treba poklicati številko 112. Ob resni nevarnosti lahko pristojne službe sprožijo tudi interventni odstrel, ki ga na ministrstvu označujejo kot skrajni ukrep za zaščito ljudi.

škofljica gradišče medvedka medved mladič

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

August Landmesser
21. 05. 2026 10.57
na tem področju je medved doma od nekdaj...v Želimljah/ streljaj od Gradišča/ Suši, Golem....itd je medo enako kot kje drugje srne recimo....
itsju
21. 05. 2026 10.53
Odgovor občine podoben odgovoru javnih služb v Drnišu, ko pa je prišlo do tragedije pa jok stok, 19 min molka v prvi vrsti ravno te hijene, ki bi morale narediti pravočasno red pa ga niso!
Clovek_002
21. 05. 2026 10.41
V Sloveniji je 8 Gradišč, dajte bit malo bolj natančni v naslovih, da se ne dela panika po nepotrebnem.
Roadkill
21. 05. 2026 10.43
če bi prebral članek. Gradišče-Škofljica
Pajo_36
21. 05. 2026 10.37
Ja kakšna mat pa je?
Roadkill
21. 05. 2026 10.33
Srečno obema <3 upam de se izogneta ljudem.
bronco60
21. 05. 2026 10.26
Joj,kak luštkan medo, bi rekle vplivnice.
96bimBo
21. 05. 2026 10.22
Medvedi imajo radi sladkarije, kot so med, sadeži, ...
Roadkill
21. 05. 2026 10.37
zato se tudi imenuje MED-ved
Smuuki
21. 05. 2026 10.18
Če se živali prenamnožijo do lačne in shirane. Levaštvo je v svoji " skrbi" za zveri, v svoji vnemi nagajati vsem ki hočejo kaj narediti naredilo hiralnico, mučilnico živali na prostem. Hrane je kolikor jo je, lovci stroka to ve in pozna. Primerna obremenitev obstoječega prostora je nekajkrat prekoračena. Zdaj gledamo lačne, shirane živali. Čista zmaga hudobije. Trpijo tam živeči ljudje, trpijo tam živeče živali. Kaj so s svojim udejstvovanjem naredili? Ogromno škode vsem. Tam živečim ljudem, živalim, proračunu. Nvo ji čisti škodljivci. Bravo
BrezPitt
21. 05. 2026 10.45
A to nvo misliš na zavod iskreni, zavod živim, gibanje za otroke in družine, društvo za promocijo tradicionalnih dobrot, zavod za oživitev družbe, kulturno društvo dr.Antona Korošca, inštitud dr.Jožeta Pučnika, zavod Karantanija,...
Smuuki
21. 05. 2026 10.12
Upam da jo pride kakšen iz nvo ja pogledat v živo. Bližnje srečanje zaželjeno
