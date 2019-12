Srečanje sredi mostu nad Kolpo: 'Tukaj so se ljudje družili, zabavali in se ljubili'

Slovenci z ene strani, nekaj manj številčni Hrvati z druge. Točno ob 12. uri sta si v roke segla oba župana – kostelski Ivan Črnkovič in župan Delnic Ivica Knežević . "Kako ste? Ste dobro na vaši strani?" je Črnkovič uvodoma vprašal hrvaškega kolega. "Enako kot vi. Snega ni, kar je dobro za proračun, ne pa tudi za turizem in goste," mu je odgovoril Knežević. Nato so sledili prijateljski objemi, izmenjava daril in lepe želje v novem letu. Slovenska stran je podelila simbolično darilo, to je kostelsko rakijo.

Ob Kopli smo vedno živeli skupaj, pravijo domačini z obeh bregov."Ta most je bil vedno vez med Hrvati in Slovenci. Tu so se ljudje družili, zabavali, se ljubili. Bili smo vedno skupaj," je pred zbranimi dejal domačin iz Delnic.

"Poročeni z ene strani, z druge, se družimo za rojstne dneve in tako naprej. To nas spaja, to nas spaja ... In nimamo nikakršnih problemov," pa je povedal domačin s slovenske strani.

Vseeno pa, priznava kostelski župan, politična nesoglasja glede mejnega vprašanja ob Kolpo prinašajo določen nemir. "Saj veste, kako je, če živiš v državi, kjer ljubezni med državama tule nimamo, na žalost, sigurno je v ljudeh nekaj. Ni spodbuda, a veste."