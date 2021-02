Srečanje taksistov z Vrtovcem ni prineslo sprememb

Odlok, po katerem se morajo vozniki taksijev testirati na 72 ur, ostaja v veljavi, se pa bo resorni minister Jernej Vrtovec o njihovih zahtevah za odpravo testiranja posvetoval z zdravstveno stroko, je napovedal po srečanju s taksisti. Poudaril je, da ne gre za "nagajanje". "Več ko bo testiranj, lažje bomo zamejili prenos okužb," je izpostavil.

"Taksisti se bodo morali še naprej testirati na 72 ur, saj odlok ostaja v veljavi oz. ga je vlada podaljšala. Če bo prišlo do sprememb, jih bomo o tem obvestili," je po današnjem srečanju s predstavniki sindikata taksistov, združenih v okviru Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, dejal minister za infrastrukturo Vrtovec. Taksisti testiranju ostro nasprotujejo in zahtevajo, naj testiranje zanje ne bo več obvezno, tako kot ni obvezno v javnem prometu.

"Taksistom sem obljubil, da se bomo še naprej pogovarjali. Slišal sem njihove želje, da bi testiranje zmanjšali oz. da sploh ne bi bilo potrebno. To bom prenesel zdravstveni stroki; ko bomo imeli njeno stališče, se bomo o tem tudi naprej pogovarjali," je dodal. Ob tem minister poudarja, da moramo kljub sproščanju ukrepov ostati previdni. "Nihče si ne želi spet zaostrovati ukrepov," je izpostavil. Dejal je, da so sprostitve nekaterih drugih ukrepov, kot je prehajanje med občinami, vplivale tudi na delo taksistov. "Gre za daljše časovno obdobje sedenja v avtomobilu z drugo osebo in zato je bil tudi ta ukrep sprejet," je dejal. Ob tem je spomnil, da je testiranje obvezno tudi denimo v avtošolah in frizerskih salonih. "Več ko je testiranj, lažje bomo zamejili prenos okužb,"je prepričan.

Jernej Vrtovec: "Taksisti se bodo morali še naprej testirati na 72 ur, saj odlok ostaja v veljavi oz. ga je vlada podaljšala." FOTO: Bobo

V sindikatu so pojasnili, da so se pogovarjali o različnih možnostih, med drugim o tem, da bi bilo testiranje obvezno enkrat tedensko. Je pa predstavnica sindikata Petra Krištof dejala, da bodo taksisti svoje nestrinjanje s pogoji, pod katerimi lahko v času epidemije covida-19 opravljajo delo, še naprej izražali z opozorilnimi vožnjami v mestnih središčih. Pri tem bodo vztrajali do spremembe zanje spornega odloka. Taksisti so na današnjem srečanju z ministrom izpostavili tudi težavo, da nimajo organiziranega testiranja, ampak je testiranje zanje plačljivo. "Ne vidim težave, da ne bi tega bolje organizirali. Taksi službe spadajo pod moj resor in pomagali jim bomo, kolikor se da," je v izjavi še povedal minister. Na prvem mestu mora biti zdravje ljudi, je dodal.