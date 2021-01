Srečanje trilateralne strokovne skupine o Jadranu bo 20. januarja v Rimu

Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine za tristranske pogovore s Hrvaško in Italijo o sodelovanju na območju severnega Jadranskega morja. Slovenski zunanji minister Anže Logar ter njegova kolega iz Italije Luigi Di Maio in Hrvaške Gordan Grlić Radman so se za okrepljeno sodelovanje na politični in strokovni ravni dogovorili na srečanju v Trstu decembra lani in v ta namen ustanovili tristransko delovno skupino o sodelovanju v Jadranskem morju.