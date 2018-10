'Trop volkov se je verjetno odpravljal na lov'

Zaposleni v Slovenskih državnih gozdovih je v bližini zaselka Stružnica na Kočevskem naletel na zanimiv prizor. Srečal se je z volkovi, ki mu jih je uspelo fotografirati. Meni, da se je trop najverjetneje odpravljal na lov. Kakšna je pravzaprav možnost, da se pred človekom nenadoma znajde zver in kako nevarno je lahko srečanje?

FOTO: Đuro Lukačević

Đuro Lukačević je pri Slovenskih državnih gozdovih zaposlen kot voznik tovornjaka. Iz gozdov les prevaža že 11 let, zato je srečanja z živalmi že navajen. Prejšnji teden je bilo še posebej zanimivo, saj je srečal kar tri volkove naenkrat. Peljal se je iz Banje Loke proti Stružnici po les in v bližini lovske koče v gozdu, ob cesti, opazil tri volkove. Eden je bil manjši, najverjetneje samica, predvideva Lukačević: "Potem so iz gozda prišli na gozdno cesto in jo prečkali. Fotografiral sem jih iz tovornjaka." Čeprav tovornjaka ni ugasnil, se volkovi niso prav nič bali."Ko so bili na cesti, so zgolj pogledali proti meni, nato pa so po levi strani hoste mirno nadaljevali pot. Kot da me ni" je dodal.

Čeprav se Lukačević ni čisto ustavil s tovornjakom, se volkovi niso niti malo ustrašili. FOTO: Đuro Lukačević

Lukačević se ni prvič srečal z volkom Na vprašanje, ali se jih je ustrašil, se je iz srca nasmejal: "Seveda se jih nisem ustrašil. To pa res ni nič takega. Tudi če bi stopil iz tovornjaka, me ne bi napadli, ampak bi se umaknili. Če se pred tabo znajde en sam, pobegne, če jih je več, se počasi pomikajo naprej." Lukačević dobro pozna njihovo vedenje, saj jih vsako leto sreča od dva- do trikrat. Pred štirimi meseci si jih je prav tako prizadeval fotografirati, a so mu ušli: "Izstopil sem iz tovornjaka, a so zelo pohiteli in zbežali."

V Sloveniji ni primera, da bi volk napadel človeka. FOTO: Đuro Lukačević

'Volk je izjemno previdna žival' Je potrdil Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije. Zato je zelo majhna verjetnost, da ga bomo videli oziroma srečali v njegovem naravnem okolju. "Volk se človeka boji in se mu bo umaknil. Do zdaj v Sloveniji nismo zabeležili njegovega napadalnega vedenja do človeka. Če pa že naletimo nanj, je najbolje, da ostanemo mirni in uživamo v redko videnem prizoru," predlaga Černe.

V volčjih tropih velja stroga socialna hierarhija. Na vrhu sta alfa samec in samica. Če kateri od njiju pogine, lahko trop razpade, vendar se v večini primerov hitro vzpostavi novi.

A volkovi niso edine živali, ki jih na svoj službeni gozdni poti srečuje Lukačević. Poleg košut, srn, jelenov in divjih prašičev je nekajkrat naletel tudi na medveda. "Volkove vidim večkrat kot medvede, saj jo medvedi še hitreje 'popihajo'," se je zasmejal. Z nobeno živaljo še ni imel neprijetnih izkušenj, da bi ga napadla ali kaj podobnega. Vendar tudi sam opozarja, da moraš biti vedno previden, saj nikoli ne veš, kdaj se žival počuti ogroženo in te napade.

V Sloveniji imamo zdaj dvakrat več volkov kot leta 2010. FOTO: Thinkstock

Populacija volkov v Sloveniji narašča V Sloveniji po zadnjih ocenah genetskega monitoringa živi približno 80 volkov v 12 tropih, od katerih si jih nekaj delimo s sosednjo Hrvaško. Populacija narašča in se je v primerjavi z letom 2010 podvojila, je pojasnil Černe. Zanimalo nas je, ali imamo letos že kaj novih volkov, mladičev, a je Černe odgovoril, da velikosti legel s sistematičnim monitoringom ni mogoče ugotoviti: "Je pa v večini tropov potrjena prisotnost mladičev s pomočjo zvočnega izzivanja oglašanja (howling)." Torej mladički so, a koliko jih je, se ne da ugotoviti.

En trop v Sloveniji živi na okoli 400 kvadratnih kilometrih – velikost je odvisna predvsem od razpoložljivosti hrane. Trop vedno brani svoj teritorij pred drugimi volkovi. Našli smo že primere, ko so volkovi za svoj teritorij ubili druge volkove. —Rok Černe, Zavod za gozdove Slovenije