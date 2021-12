Srečen konec: Plaz zasul dva planinca, reševalci oba rešili

Zgodaj popoldne je snežni plaz na Tolstem vrhu v Mestni občini Kranj zasul dva planinca. Posredovali so gorski reševalci gorskih reševalnih služb Tržič in Kranj, ki so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske in dežurne ekipe gorskih reševalcev na Brniku oba rešili iz plazu in ju prepeljali v dolino.

Planinca se v nesreči nista poškodovala, je razvidno iz objave na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Za reševanje v gorah je bil zgodaj popoldne angažiran tudi policijski helikopter LPE. Gorska reševalna služba Bohinj je namreč z njegovo pomočjo reševala planinko na planini Zajamniki, ki je nenadoma padla v nezavest. Odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Jesenice. Nekoliko pozneje so morali s pomočjo vojaškega helikopterja posredovati tudi kranjskogorski gorski reševalci, ki so na Vitrancu v občini Kranjska Gora na pomoč priskočili poškodovanemu turnemu smučarju. Najprej so mu nudili medicinsko pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

icon-expand Prikaz uporabe plazovnega nahrbtnika, Matjaž Šerkezi FOTO: Luka Kotnik

Gorski reševalci iz leta v leto posredujejo vse pogosteje. Do 7. decembra 2021 so izpeljali 602 reševalni akciji, od tega 29 s smrtnim izidom. Lani so v 485 akcijah zabeležili 33 žrtev. Pozor! Človek, zasut v plazu, ima največ možnosti preživetja v prvih 15 minutah Zaradi obilice objektivnih nevarnosti v zimskem času je obisk zasneženih gora zgolj za izkušene posameznike. Potrebno je znanje uporabe zimske opreme, kot sta cepin in dereze, sicer sta lahko oba pripomočka smrtno nevarna. Vsak obiskovalec bi moral imeti plazovni trojček, je izpostavil Strokovni sodelavec pri PZS in gorski reševalec Matjaž Šerkezi, ki pripoveduje, kako se trojček – žolna, sonda, lopata – uporablja. "Če človeka zasuje plaz, moramo hitro reagirati. Človek ima po krivulji preživetja največ možnosti, da preživi, v prvih 15 minutah. To pomeni, da ga moramo v teh 15 minutah locirati, natančno določiti, kje je zakopan, in nato odkopati. Za to potrebujemo trojček," je pojasnil. Plazovna žolna je namenjena grobemu, plazovna sonda pa finemu določanju lege ponesrečenca. Na koncu zasutega z lopato na pravilen način izkopljemo. "Potrebujemo kvalitetno aluminijasto lopato. Kopati ne smemo neposredno nad njim, saj ga lahko na ta način sproti zasipavamo. Vedno se postavimo nekaj korakov stran od njega, da lahko kopljemo frontalno. Kopati je treba hitro, imamo samo 15 minut časa," je poudaril Šerkezi.

icon-expand Oprema za varno gibanje v gorah pozimi. FOTO: Luka Kotnik