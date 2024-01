Srečen konec: Po 55 urah ujeta peterica končno zagledala sončno svetlobo

Še enkrat se je pokazalo, da imamo v Sloveniji eno najbolj izurjenih jamarskih služb na svetu. Pet oseb, ki so bile več kot 55 ur ujete v Križni jami, so jamarski potapljači in reševalci nepoškodovane uspešno rešili. Deroča reka in visok vodostaj, ki sta tričlansko družino in dva vodnika odrezala od sveta, sta močno oteževala tudi celotno reševalno akcijo, saj je bila vidljivost v podzemni reki le nekaj centimetrov, jamarski potapljači pa so v eno smer zaradi močnih brzic potrebovali tudi do pet ur.