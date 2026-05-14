Srečen razplet pri Krvavcu: jadralni padalec pristal na drevesu

Na pomoč so 23-letniku priskočili kranjski policisti in gorski reševalci GRS Kranj, ki so mu pomagali sestopiti z drevesa.
Dogodek preiskujejo tudi pristojne službe, obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč.
Kranjski policisti so včeraj posredovali pri nezgodi, ki se je končala srečno. Na območju Krvavca je 23-letni jadralni padalec vzletel z vzletišča Ambrož in kmalu po vzletu začel izgubljati hitrost in višino. Pristal je na bližnjem drevesu, odnesel pa jo je brez poškodb.
Na pomoč so 23-letniku priskočili kranjski policisti in gorski reševalci GRS Kranj, ki so mu pomagali sestopiti z drevesa.
Dogodek preiskujejo tudi pristojne službe, obveščen je bil preiskovalec letalskih nesreč.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.