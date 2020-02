Srečko Prijatelj v Srbiji lobiral za posle Slovenskih železnic

Čeprav so informacijo sprva zanikali, so na koncu pisno vseeno potrdili, da so med njimi tekli pogovori o možnosti sodelovanja pri pridobivanju poslov v Srbiji, a da formalnega dogovora niso sklenili, zato niso v nobenem pogodbenem razmerju.

Srečka Prijatelja smo poklicali na številko z vizitke in ga tudi dobili. Zastopanje Slovenskih železnic je ostro zanikal. Pred kamero ni želel, saj da ni več javno zanimiva oseba. Obrnili smo se tudi na Slovenske železnice, ki jih vodi Dušan Mes , in na Železniško gradbeno podjetje.

Slovenske železnice so sicer v lasti Republike Slovenije. Lani so zaslužile več kot 55 milijonov evrov in pol. So več kot 80-odstotne lastnice ŽGP, katerega direktor je Tine Svoljšak. Med nadzorniki pa sedita šef železnic Mes in Silvo Berdajs, najvplivnejši sindikalist, ki je najbolj znan po nedavnih zelo neposrednih grožnjah.

ŽGP Ljubljana ima dve podružnici, v Zagrebu in Beogradu. V navezi s Prijateljem pa naj bi bil po naših informacijah prav zagrebški zastopnik Boštjan Rigler, nekdanji prvi nadzornik Intereurope in nekdanji član uprave Darsa v obdobju suma visokih preplačil za predor Golovec Zidarjevemu SCT. Spomnimo se le odpadanja ometa tik po odprtju in obtožnice, v kateri je tudi Rigler.