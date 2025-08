Sr(e)čna kuhinja: s pripravo in deljenjem obrokov želijo odpravljati nepravičnosti

"Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, UNICEFA in številnih humanitarnih organizacij za zmerno do hudo prehransko negotovostjo trpi okoli 2,4 milijarde ljudi. 735 milijonov jih dnevno doživlja kronično lakoto. Na leto zaradi lakote umre okoli devet milijonov ljudi. Kljub temu, da Slovenija spada med države z visokim dohodkom in poseduje relativno celovite programe socialnega varstva, je okoli sedem odstotkov prebivalstva na pragu in pod pragom prehranske negotovosti. To je kar 150.000 ljudi," so opozorili v društvu.

Zato so se z javnim pozivom obrnili na vse, ki bi radi pomagali pri uresničitvi cilja. Dobrodošli so prispevki v obliki hrane, denarnih donacij in tudi prostovoljstva. Več o samem projektu lahko najdete na spletni strani društva ffl.si.

"V prihodnosti si želimo, da bi lahko obratovali z lastno kuhinjo v Ljubljani in s pomožnimi kuhinjami v vseh večjih mestih. Da nihče v okolici Ljubljane ne bi ostal brez toplega obroka, bi potrebovali vsaj pet redno zaposlenih in okoli 40 prostovoljcev. Zatakne pa se pri financiranju. Društvo je trenutno v materialno zelo negotovem položaju. Rednega financiranja nimamo, zato se prijavljamo na razpise, ki podpirajo našo dejavnost. To za projekt kot je Sr(e)čna Kuhinja preprosto ni dovolj," so izpostavili.

Humanitarno društvo Hrana za življenje zato namerava ustanoviti ljudsko kuhinjo za najbolj obubožane in deprivilegirane, kjer bi jim povsem brezplačno ponujali zdrave, z ljubeznijo pripravljene obroke. Z ljudsko kuhinjo, v kateri bi pripravljali in delili obroke, želi društvo odpraviti nepravičnosti in hkrati vplivati na zdravje ljudi, ki so se našli na dnu.

Društvo je podružnica iniciative Food For Life Global, ki se v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, šolami, gostinci, kmeti in pridelovalci zavzema za dostopno hrano. Globalna organizacija je prisotna v več kot 64 državah, pri nas pa deluje od leta 1992 in se usmerja v pomoč socialno ogroženim: od brezdomcev do materinskih domov.

Svetovna organizacija Food for Life svoje ljudske kuhinje postavlja po vsem svetu, denimo v Ukrajini, BiH in na Haitiju. Predvsem torej na območjih, ki so jih prizadele naravne katastrofe ali razni človeški faktorji. Slovenska podružnica iniciative Hrana za življenje od leta 2008 redno izvaja prevzem in deljenje presežne hrane socialno ogroženim. "Poleg tega v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Centrom za socialno delo Šiška in projektom Erasmus organizira delavnice in kuhinje. Mladim na primer društvo daje možnost, da se podučijo o raznovrstnih tipih hrane, prav tako pa jim omogoča, da svojo kreativno žilico preizkusijo pri kuhi. Društvo je za čas žleda pred leti pripravljalo tople obroke za Krizni center Logatec," so spomnili.

Med njihovimi najbolj znanimi projekti pa je projekt "Kucha časti". "S celo paleto nevladnih organizacij in CSD enotami je društvo jeseni 2018 začelo z organiziranjem serije kulinaričnih dogodkov, na katerih smo dnevno pripravljali obroke za socialno ogrožene skupine. Med koronavirusno epidemijo se je projekt uvrstil med 50 najboljših veganskih restavracij v Evropi in delil do 200 obrokov dnevno. Na humanitarnih večerih takrat je bilo mogoče zaslediti marsikatero znano osebnost, ki je preizkušala svoje kuharske veščine in pomagala pri deljenju obrokov," so spomnili.