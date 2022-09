Srečnež bogatejši za slabih 11 milijonov evrov

Od začetka prirejanja igre Vikinglotto so igralci v Sloveniji doslej prejeli 668.352 različnih Vikinglotto dobitkov v skupni vrednosti okoli 6.729.000 evrov. Največji dobitek – pred včerajšnjim – je bil 80.000 evrov. Kot vse loterijske igre, pa je tudi Vikinglotto izredno pomembna igra z vidika zbiranja sredstev za slovenske športne, humanitarne in invalidske organizacije. S prirejanjem igre Vikinglotto so tako v Loteriji Slovenije v skoraj petih letih skupaj zbrali 4,6 milijona evrov koncesijskih dajatev, s katerimi se financira več kot 500 invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij in projektov letno. V državni proračun so igralci prispevali še dodatnih 2,5 milijona evrov davkov, obogatili pa so tudi proračune občin, v katerih prebivajo.