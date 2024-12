Srečnež, ki je listek vplačal v Mariboru, prevzel 11-milijonski dobitek

Skladno s pravili igre na srečo Eurojackpot lahko Loterija izplača dobitek 5 + 1 sedmi delovni dan po objavi poročila, izplačilo je bilo tako možno po 5. decembru, srečnež pa bi imel čas za prevzem dobitka vse do 24. februarja 2025. A kot kaže, ni preveč dolgo čakal, na loteriji so potrdili, da je znesek že prevzel.

Slovenija se z zadnjim zadetkom ponaša s skupno sedmimi Eurojackpot milijonarji – štirje med njimi so osvojili glavni dobitek 5 + 2, trije pa 5 + 1. S tem se Slovenija uvršča med najbolj uspešne prirediteljice te priljubljene mednarodne igre. Poleg milijonskih dobitkov, ki jih sanjajo številni, so slovenski udeleženci igre Eurojackpot samo v zadnjem letu vplačali 696.228 dobitkov v skupni vrednosti kar 73.938.697,10 evra, še pravijo na loteriji.

Dobitki pa seveda razveselijo tudi občine. "V zadnjih 12 mesecih so občine iz naslova davka na dobitke samo iz igre Eurojackpot v svoje proračune prejele kar 9.719.326 evrov," pravijo na loteriji.

"Udeleženci igre Eurojackpot so poleg tega v zadnjih 12 mesecih prispevali tudi 10.747.707 milijonov evrov koncesijskih sredstev. Do teh sredstev prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji dostopa 350.000 ljudi. Prek Fundacije za šport pa prispevajo k vrhunskim dosežkom slovenskih športnikov, hkrati pa omogočajo gradnjo in prenovo športnih objektov, ki so na voljo prav vsem prebivalcem Slovenije," še dodajajo na loteriji.