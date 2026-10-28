Srečnež v Pernici vplačal dobitno kombinacijo

V torkovem žrebanju igre Eurojackpot glavni dobitek ni bil izplačan, sta pa bili pravilno napovedani kombinaciji 5+1 in 5+0.

674.845 evrov (kombinacija 5+1) je tokrat romalo v Nemčijo in Italijo, 152.232,40 evra pa med drugim tudi v Slovenijo, je razvidno iz poročila Loterije Slovenije. V Tržiču pa je nekdo vplačal kombinacijo 4+2, vredno 4650 evrov.

Slovenski igralci so sicer zelo uspešni v tej priljubljeni loterijski igri. Konec maja se je nekomu iz Slovenije nasmehnila milijonska sreča. Srečni dobitnik je osvojil več kot dva milijona evrov. Srečko je vplačal v Šempetru v Savinjski dolini. V začetku marca pa je nekdo s Ptuja postal bogatejši za deset milijonov evrov.

Avgusta lani pa je srečni dobitnik tik pred iztekom roka prevzel 37 milijonov evrov. Na srečneža je drugi največji dobitek v zgodovini Slovenije čakal od konca maja.