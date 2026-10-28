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Slovenija

Srečnež v Pernici vplačal dobitno kombinacijo

Ljubljana, 28. 10. 2026 14.08 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Eurojackpot

V torkovem žrebanju Eurojackpota je srečnež iz Slovenije pravilno napovedal kombinacijo 5+0 in si s tem priigral 152.232 evrov. Dobitno kombinacijo je vplačal v Pernici.

V torkovem žrebanju igre Eurojackpot glavni dobitek ni bil izplačan, sta pa bili pravilno napovedani kombinaciji 5+1 in 5+0.

674.845 evrov (kombinacija 5+1) je tokrat romalo v Nemčijo in Italijo, 152.232,40 evra pa med drugim tudi v Slovenijo, je razvidno iz poročila Loterije Slovenije. V Tržiču pa je nekdo vplačal kombinacijo 4+2, vredno 4650 evrov.

Slovenski igralci so sicer zelo uspešni v tej priljubljeni loterijski igri. Konec maja se je nekomu iz Slovenije nasmehnila milijonska sreča. Srečni dobitnik je osvojil več kot dva milijona evrov. Srečko je vplačal v Šempetru v Savinjski dolini. V začetku marca pa je nekdo s Ptuja postal bogatejši za deset milijonov evrov.

Avgusta lani pa je srečni dobitnik tik pred iztekom roka prevzel 37 milijonov evrov. Na srečneža je drugi največji dobitek v zgodovini Slovenije čakal od konca maja.

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Lux_43
28. 10. 2026 14.33
O, top, zadnjič Ptuj, sedaj Pernica, bravo Štajerska !
Odgovori
+1
1 0
JackRussell
28. 10. 2026 14.19
Srečen on.
Odgovori
+2
2 0
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